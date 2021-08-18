Son Dakika: Galatasaray'da başkan Burak Elmas'tan Marcao ve Kerem Aktürkoğlu açıklaması!

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Süper Lig'in açılış haftasında oynanan GZT Giresunspor maçında Marcao ile Kerem Aktürkoğlu arasında yaşanan olaylara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kulüp televizyonuna konuşan Burak Elmas, yönetim olarak Marcao ile Kerem Aktürkoğlu arasında yaşananları tavsip etmediklerinin altını çizdi ve sürecin bir aile meselesi olduğunu hatırlatarak gereken cezanın verileceğini söyledi.

İŞTE BURAK ELMAS'IN SÖZLERİ

Yönetim olara kesinlikle tasvip etmediğimiz bir olay olduğunu belirttik. Kulüp içindeki disiplin talimatımız var. Gerekli yaptırımlar net bir şekilde belirlenmiştir bu talimatta. Bu talimat gereği savunma alma, teknik heteyyen rapor alma şeklinde çalışmalarımızı kulüp içerisinde başlattık.

"TELEVİZYONLARDAKİ SEVİYESİZ YORUMLARA CEVAP VERMEMEMİZ YANLIŞ ANLAŞILMASIN"

Şunu da belirtmek isterim ki dışarıda gelişen olayları yakından takip ediyoruz. Kimse unutmasın ki Galatasaray kuvvetli bir ailedir. Dışarıda sadece kendi hevesleri için Galatasaray'da alınması istenen aksiyonları kimse dikte edemez. Bazı televizyonlarda bazı yorumcuların yaptığı seviyesiz yorumlara cevap vermeme nezaketimiz yanlış anlaşılmasın. Gerektiğinde gereken cevabı veririz.

"HOCAMIZ VE KAPTANLARIMIZLA GÖRÜŞEREK GEREKLİ CEZAYI VERECEĞİZ"

Kimse merak etmesin, biz iç cezai prosedürü başlattık. Bu bir aile sıkıntısıdır. Tek sıkıntısı canlı yayında meydana gelmesidir. Oyuncumuz gereken açıklamayı yaptı. Biz teknik direktörümüzle ve takım kaptanlarımızla heyetimizle görüşerek bu mevzuyu aile içerisinde gereken cezayı vererek çözeceğiz.

"KİMSE GALATASARAY ÜZERİNDEN RACON KESMEYE ÇALIŞMASIN"

Kimse Galatasaray üzerinden racon kesmeye veya reyting kasmaya çalışmasın. Galatasaray'a büyük bir aile. Biz bu büyük aile içerisinde bu tür sorunları çözmeyi iyi biliyoruz. Bunu yapmaya çalışanları tekrardan şiddetle uyarıyorum.