Son Dakika: Galatasaray'dan Lucas Torreira cephesine rest! 'Bu oyuna gelmeyiz'

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Galatasaray'da 6 numara arayışları devam ederken son dönemde gündemden düşmeyen Lucas Torreira konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor.

Arsenal ile bu transfer için anlaşmaya varan ve Torreira ile görüşmelerini sürdüren sarı-kırmızılı yönetim, önemli bir karar aldı.

Galatasaray ile Torreira cephesi, bu akşam Milano'da bir araya gelecek.

Yönetimde Torreira'nın menajerininin G.Saray üzerinde yaratmaya çalıştığı baskıdan ötürü rahatsızlık olduğu belirtildi.

Görüşmede, Torreira cephesine "“İstediğimiz şartlara bitiyorsa tamam ama bu oyuna gelmeyiz” diyeceği öğrenildi.

1.5 MİLYON EUROLUK TALEP

Sarı-kırmızılılar, oyuncuya da bonuslarla birlikte 3 yıl için toplam 10.5 milyon Euro’luk öneride bulundu. Sarı kırmızılılar futbolcuyu ikna etme konusunda da önemli mesafe katetti. Ancak görüşmelerin tamamlanmamasının 2 nedeni bulunuyor. İlki, daha önce anlaşma sağlanan sonra F.Bahçe’ye giden Joao Pedro’da olduğu gibi Torreira’ın menajerinin 1 milyon Euro komisyonu olmasına rağmen ekstra 1.5 milyon imza parası istemesi.

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İkincisi ise geçen sezonu kiralık olarak Fiorentina’da geçiren Torreira’ya İtalya Serie A’dan başka teklifler de gelmesi. 2014’te geldiği İtalya’da 2018’de yine başka bir Serie A ekibi olan Sampdoria’dan Arsenal’e Transfer olan Uruguaylı futbolcu geçen sezon Fiorentina ile 35 karşılaşmaya çıkarken 5 gol, 2 asistlik bir performansa imza attı. Sarı kırmızılılarla olan görüşmeleri Serie A takımlarından gelen teklifleri değerlendirmek için ağırdan alan yıldız futbolcu Torreira’nın daha iyi ya da beklediği oranda bir öneri sunulmaması durumunda Galatasaray Kulübü’ne imza atacağı öğrenildi.