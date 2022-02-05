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Son dakika: Galatasaray'dan kampta sorun yaşandığına dair iddialara yalanlama

#Galatasaray#Nihat Kırmızı#Alanyaspor
Son dakika: Galatasaraydan kampta sorun yaşandığına dair iddialara yalanlama

Galatasaray Sportif A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Kırmızı, Aytemiz Alanyaspor'la oynanacak maç öncesinde takım kampında sorun yaşandığına dair çıkan iddiaları yalanladı. Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada da iddialara sert tepki gösterilirken yargıya taşınacağı açıklandı.

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Süper Lig'in 24. haftasında Alanyaspor'a konuk olacak Galatasaray'da bazı futbolcuların kampta sorun yaşadığı iddiaları sonrası yönetimden açıklama geldi.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Bugün sosyal medyada yer alan ve Galatasaray armasını taşıyan oyuncularımıza yönelik ahlaksızca ve külliyen yalan ifadelerle dolu olan ithamları yakından takip ediyoruz. Hafta başından bu yana teknik ekibimiz, kaptanlarımız ve oyuncularımız pazar günü çıkacakları karşılaşmaya odaklanmışken kasıtlı yaratılmaya çalışılan kaos ortamının farkındayız. Galatasaray camiasının bütün paydaşları bilmelidir ki; armamızı taşıyan sporcularımıza yönelik yapılmaya çalışılan bu haberler aciz bir kampanyadan ibarettir. Önümüzdeki süreçte de benzeri provokasyon ve itibar suikastlerini yaymaya çalışanlara yönelik kamuoyu bilgilendirmelerini daha sık yapacak olup, oyuncularımızı karalama haddini kendinde görenlerden hukuk önünde en sert şekilde hesap sorulacaktır." ifadelerine yer verildi.

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Konuya dair açıklama yapan Galatasaray Sportif A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Kırmızı ise "Galatasaray futbol takımının oyuncularının Antalya kampında olumsuz hadiseler yaşadığıyla ilgili iddialar gerçek dışıdır. Galatasaray futbol takımı, Avrupa kupası ve lig maratonunda maçlarına konsantre olmuş, kamp ortamında sporcular ve teknik heyet işlerine odaklanmıştır. Futbol takımımız, Alanyaspor maçına aslanlar gibi hazırlanmaktadır. Yapılan tezvirat ve kasıtlı haberlere itibar edilmemesi gerekmektedir. Galatasaray'ın kötülüğünü isteyen ve kasıtlı kötülük yapmak için bu haberleri yayan kişiler ile ilgili de gerekli hukuki işlemler yapılacaktır." ifadelerini kullandı.

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#Galatasaray#Nihat Kırmızı#Alanyaspor

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