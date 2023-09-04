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Son Dakika: Galatasaray'dan görülmemiş transfer operasyonu! Tanguy Ndombele ve Davinson Sanchez...

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#Transfer#Galatasaray#Ndombele
Son Dakika: Galatasaraydan görülmemiş transfer operasyonu Tanguy Ndombele ve Davinson Sanchez...
Oluşturulma Tarihi: Eylül 04, 2023 15:53

Galatasaray, UEFA'ya Şampiyonlar Ligi kadrosunu bildirmesi gereken son günde çok konuşulacak bir transfer operasyonuna imza attı. Sarı-kırmızılılar, Tanguy Ndombele ve Davinson Sanchez transferlerini bitirmeye hazırlanıyor.

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UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosunu bugün bildirmesi gereken Galatasaray'da tarihi bir transfer hareketliliği yaşanıyor.

VECINO İPTAL OLMUŞTU

Geçtiğimiz gece Galatasaray'ın, Lazio ile 2025 yılına kadar sözleşmesi olan 32 yaşındaki Matias Vecino'nun transferini bitirdiği ileri sürülmüştü.

Sabahın ilk saatlerinde ise Vecino için planlanan uçuş iptal olmuştu.

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TRANSFER UÇAĞI ROTASINDA HAREKETLİLK

İlk olarak rota İngiltere belirlenirken sonrasında bir kez daha uçuştan vazgeçildi ve rota Paris'e döndü.

Paris'e ulaşan uçak, kısa bir süre sonra İngiltere'ye havalandı.

İSİMLER ORTAYA ÇIKTI

Sarı-kırmızılı taraftarların sosyal medyada heyecanla takip ettiği uçağın, İstanbul'a getireceği oyuncular da belli oldu.

Galatasaray, Tanguy Ndombele ve Davinson Sanchez için TFF’de takım kısmı boş bırakılacak şekilde lisans kaydını açtı.

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Son Dakika: Galatasaraydan görülmemiş transfer operasyonu Tanguy Ndombele ve Davinson Sanchez...

Son Dakika: Galatasaraydan görülmemiş transfer operasyonu Tanguy Ndombele ve Davinson Sanchez...

ANLAŞMAYA VARILDI

Sarı-kırmızılıların, Tanguy Ndombele ve Davinson Sanchez ile sözleşme şartlarında anlaşmaya vardığı kaydedildi.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİLER

İki oyuncu da sağlık kontrolünden geçti ve İstanbul'a gelmeye hazırlanıyorlar.

TOPLAM 104 MİLYON EUROLUK İMZALAR

26 yaşındaki, 1.81 boyundaki Tanguy Ndombele, geçtiğimiz sezonu Napoli'de kiralık olarak geçirdi. İtalyan ekiple 40 resmi maça çıktı, 2 gol atıp 1 asist yaptı. 2019/20 sezonunda Lyon'dan Tottenham'a, 62 milyon euro karşılığında transfer olmuştu. Premier Lig ekibinde 3 sezonda 91 maçta süre aldı, 10 gol 9 asistle oynadı.

27 yaşındaki, 1.87 boyundaki Davinson Sanchez, 2017-18 sezonunda 42 milyon euro karşılığında Tottenham'a, Ajax'tan transfer olmuştu. Kolombiya Milli Takımı'nda 54 kez forma giydi, Tottenham'da ise 200'den fazla resmi maça çıktı. Geçen sezon Cristian Romero'nun alınması sonrası ikinci plana düştü ve sadece 13 maçta ilk 11'de boy gösterebildi.

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#Transfer#Galatasaray#Ndombele

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