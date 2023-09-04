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Sergio Ramos Sevilla'ya ulaştı! İspanyollar Galatasaray'ın çılgın teklifini duyurdu...

Güncelleme Tarihi:

#Segio Ramos#Galatasaray#Sevilla
Sergio Ramos Sevillaya ulaştı İspanyollar Galatasarayın çılgın teklifini duyurdu...
Oluşturulma Tarihi: Eylül 04, 2023 14:08

Adı Beşiktaş ve Galalatasaray ile anılan Sergio Ramos, yeni takımıyla sözleşme imzalamak için şehre geldi.

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Transferin en fazla konuşulan ismi Sergio Ramos, La Liga'da kalıyor. PSG ile sözleşmesi sona erdikten sonra boşta kalan yıldız futbolcu transferi tamamlamak için Sevilla'ya geldi.

Ramos'u burada basın mensupları karşılarken tecrübeli isim transferiyle ilgili sorulara, "Benim için çok özel bir gün. Buraya gelmek babama, dedeme ve Puerta'ya bir borçtu. Zamanı gelmişti." cevabını verdi.

Mundo Deportivo'nun haberine göre; Galatasaray İspanyol savunmacıya yıllık 11 milyon euroyu bulan bir paket teklif etti. Ancak Ramos bu teklifi kabul etmedi.

Haberde Arabistan'dan oyuncuya yapılan ve reddedilen teklifin ise yıllık 20 milyon euro olduğu ifade edildi.

RAMOS'UN SEVILLA'YA İNİŞ GÖRÜNTÜLERİ

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101 TV SEVILLA MUHABİRİ SPOR ARENA'YA DETAYLARI AKTARDI

101 TV Sevilla'dan Alvaro Munoz Gomez'un haberine göre; Sevilla, İspanyolcu oyuncu arasında bir yıllık sözleşme için anlaşma sağlandı.

Sevilla, 37 yaşındaki futbolcuya anlaşma gereği yıllık 2 milyon Euro ücret ödeyecek.

Haberde, tecrübeli oyuncunun kendisini yetiştiren kulüp ve memleketinde oynamak istediği için böyle bir karar aldığı aktarıldı.

Transfer görüşmesi yaptığı takımlardan yüksek ücretler isteyen Sergio Ramos'un adı, Galatasaray'ın yanı sıra Suudi ekibi Al Ittihad ile de anılıyordu.

Geride bıraktığımız sezonda PSG formasıyla toplam 45 maça çıkan Sergio Ramos 4 gol, 1 asistlik skor katkısı vermişti.

 

 

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#Segio Ramos#Galatasaray#Sevilla

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