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Haber Giriş: 09.10.2020 - 17:23 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Galatasaray'dan futbolculara yapılan ödemelerle ilgili açıklama! Belhanda ve Feghouli...

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Son dakika haberi... Galatasaray Kulübü, futbolculara yapılan ödemeler hakkında resmi bir duyuru yaptı. Böylece maaş indirimini kabul etmeyen Belhanda ve Feghouli'nin maaşları yüzde 15 indirimli şekilde hesaplarına yattı

Galatasaray Kulübü, futbolculara yapılan ödemelerle ilgili resmi açıklamayı yaptı. Buna göre kabul etmeyen isimler dahil tüm takıma yüzde 15 indirim uygulandı.

Galatasaray'ın paylaştığı duyuruda "Maaşında yüzde 15 oranında indirim yapılmasını kabul etmeyen futbolcuların ödemeleri de indirim uygulanarak yapılmıştır." ifadeleri yer aldı.

Böylece maaş indirimini kabul etmeyen Belhanda ve Feghouli'nin maaşları yüzde 15 indirimli şekilde hesaplarına yattı

'FUTBOLCULARIMIZ', 'FUTBOLCULAR'

Sarı kırmızılı takımın açıklamasında başka bir detay daha dikkat çekti. İlk bölümde 'futbolcularımız' şeklinde giriş yapılan yazıda maaş indirimini kabul etmeyen isimler için 'futbolcular' ifadeleri kullanıldı.

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Galatasarayda Mustafa Cengizin ne halt yediklerini anlatacağım dediği iki futbolcu
Galatasaray'da Mustafa Cengiz'in 'ne halt yediklerini anlatacağım' dediği iki futbolcu



Yapılan açıklama şöyle;

Son Dakika | Galatasaraydan futbolculara yapılan ödemelerle ilgili açıklama Belhanda ve Feghouli...

Son Dakika | Galatasaraydan futbolculara yapılan ödemelerle ilgili açıklama Belhanda ve Feghouli...

 

Son Dakika | Galatasaraydan futbolculara yapılan ödemelerle ilgili açıklama Belhanda ve Feghouli...

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