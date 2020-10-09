Son Dakika | Galatasaray'da Mustafa Cengiz'in 'ne halt yediklerini anlatacağım' dediği iki futbolcu

'Rakip camiada bir yönetici pul çalıyorsa bu camiayı bağlamaz' Doğru ve dürüstçe mücadele edelim. Doğruluğunuz ve dürüstlüğünüz beceriksizlik olarak değerlendirilse de dik durulmalıdır. Yöneticiler sözlerine dikkat etmeli. Ancak rakiplerimiz bize laf ederse, susmam! "En büyük camia biziz! Bunu rakipleri ezmek için söylemiyorum, bu bir realite! Biz Türk sporunun lokomotifiyiz! Diğer iki rakibimizi ve Trabzonspor'u da sayabiliriz. Batı'da böyle bir şey yok ama bizim ülkemizde bu güzellik var. Camialar aleyhine çok konuşmayalım. Rakip camiada bir yönetici tavladan pul çalıyorsa, onun sorumluluğudur, camiayı bağlamaz! Biz uyarırız, faul yapıyorsa söyleriz