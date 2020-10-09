Son Dakika | Galatasaray'da Mustafa Cengiz'in 'ne halt yediklerini anlatacağım' dediği iki futbolcu
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sarı kırmızılı formayı giyen iki futbolcu hakkında 'Ne halt yediklerini anlatacağım' şeklinde konuştu. Bahsi geçen futbolcuların kim olduğunu Spor Arena ortaya çıkardı.
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Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz Ali Sami Yen'i anma törenleri sonrasında gündeme bomba gibi düşen açıklamalarda bulundu.
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Cengiz, Abdürrahim Albayrak ve Yusuf Günay'a neden saldırıda bulunduklarını anlamadığını söylerken iki futbolcuya ödeme yapmadıklarını ifade ederken 'Ne halt yediklerini anlatacağım' şeklinde konuştu. İşte tüm detaylar ve o iki futbolcu...
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"Abdürrahim Albayrak ve Yusuf Günay'a saldırılar var. Neden yapılıyor bu saldırılar anlamıyorum. Yusuf'un bıyığına, Abdürrahim'in aksanına takılıyorlar. Neden anlamıyorum gerçekten. Çıkan haberler nasıl böyle çıkıyor anlamıyoruz. Abdürrahim ve Yusuf beye haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Aile içinde kavga olur, olmazsa robotsunuzdur. Bana çatmıyorlar, 'Bu yakında ölecek' diyorlar, onlara saldırıyorlar. Önümüzdeki hafta çok açıklama yapacağım."
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"İbra etmeyenlere saygı duyuyorum"
Ben ibra olayım diye değil, gelecek yönetimler için çalışıyorum. İbra etmeyenlere de saygı duyuyorum. Olabilir, bizi beceriksiz görüyor olabilirler. 'Veli yapıyor, sen de yap' diyorlar. Alasını bilirim ama yapmam. Kötü örnek, örnek olamaz.
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"Bulun bana mesafe genel kurul yapayım"
Üyeler Genel Kurul yapın diyor. En az 3-5 bin kişi gelecek. 2 metre mesafe olması gerekiyor. Bulun bana mesafe yapayım. Hemen yapayım. Bulun yer. Ben bir an önce mali genel kurul yapıp seçime gitmek istiyorum. Ama şartlar el vermiyor.
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'Rakip camiada bir yönetici pul çalıyorsa bu camiayı bağlamaz'
Doğru ve dürüstçe mücadele edelim. Doğruluğunuz ve dürüstlüğünüz beceriksizlik olarak değerlendirilse de dik durulmalıdır. Yöneticiler sözlerine dikkat etmeli. Ancak rakiplerimiz bize laf ederse, susmam! "En büyük camia biziz! Bunu rakipleri ezmek için söylemiyorum, bu bir realite! Biz Türk sporunun lokomotifiyiz! Diğer iki rakibimizi ve Trabzonspor'u da sayabiliriz. Batı'da böyle bir şey yok ama bizim ülkemizde bu güzellik var. Camialar aleyhine çok konuşmayalım. Rakip camiada bir yönetici tavladan pul çalıyorsa, onun sorumluluğudur, camiayı bağlamaz! Biz uyarırız, faul yapıyorsa söyleriz
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'Seyircili maçlara geçmemiz lazım. 2. yarıdaki Fenerbahçe derbisi seyircisiz olmalı'
"Seyircili oynamaya geçmemiz lazım. Mutlaka bu haftadan itibaren yapmalıyız. Beni Fenerbahçeliler de destekler, çünkü Fenerbahçe maçı geçti. Ali Bey'e de söyledim, güldü. İkinci maç seyircisiz olabilir, o anda pandemi pik yapabilir."
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"Ne halt yediklerini anlatacağım"
Kulüpler birliği ve kendi aramızda bu konuyu konuşuyoruz. Bir virüs var şuanda. Türkiye'de vaka sayıları düşük ancak herkesin ödü kopuyor. Tamamen kapanırsak ekonomi ölür. Ekime kadar oyuncu maaşlarının tamamını ödedik. Bütün takım %15 indirimi kabul etti, 2 kişi kabul etmedi. Onların ne halt yediklerini anlatacağım. Bunlar yüzde 15'i kabul etmedi, hepsi kabul etti, bunlar etmedi."
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Mustafa Cengiz'in bu sözlerinin ardından kimi kastettiği merak konusu olmuştu.
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Galatasaray muhabirimiz Ali Naci Küçük'ün haberine göre;
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Mustafa Cengiz'in açıklamalarında hedef aldığı iki oyuncu Younes Belhanda ve Sofiane Feghouli.
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Faslı futbolcu Younes Belhanda’nın sarı-kırmızılı ekibi FIFA’ya şikayet ettiği, Feghouli'nin de Belhanda ile birlikte hareket ettiği ifade edildi.
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TEPKİ ÇEKTİLER
Belhada ve Feghouli Kasımpaşa karşılaşmasında etkisiz bir futbol ortaya koymuş ve camianın tepkisini çekmişti.
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NICE TRANSFERİ YATTI
Belhanda transfer döneminin son günlerinde Nice ile temasa geçmişti ancak bu transfer gerçekleşmemişti.