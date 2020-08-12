Son Dakika | Galatasaray'dan Edinson Cavani bombası! Fatih Terim devrede...

Galatasaray, yüzyılın transferi için nabız yoklamaya başladı: Edinson Cavani.

PSG ile sözleşmesi sona eren ve şu anda boşta olan 33 yaşındaki dünyaca ünlü forvetin Benfica'ya senelik 2.5 milyon euro ve 500 bin euro imza parasına 'Evet' dediği yönündeki haberler üzerine Fatih Terim harekete geçme kararı aldı.

Terim, Cavani'nin menajerinden randevu alınmasını istedi ve bizzat kendisinin görüşme yapacağını yönetime iletti. Bunun için Şükrü Hanedar ve kaleci Muslera'nın girişimlere başladığı dile getirildi. (Takvim)

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