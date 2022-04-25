Son Dakika: Galatasaray'dan Domenec Torrent ve tazminat açıklaması!

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Galatasaray yöneticisi Nihat Kırmızı, teknik direktör Domenec Torrent ile yolların ayrılması durumunda İspanyol teknik adama ödeneceği iddia edilen 2.8 milyon Euro'luk tazminata ilişkin konuştu.

Beyaz TV'ye açıklamalarda bulunan Nihat Kırmızı, "2.8 milyon euro tazminat maddesi olduğu doğru değil. Belki de yeni yönetim, tazminat ödemeden Torrent'i gönderebilir. Yeni gelecek yönetime bağlı." dedi.

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BURAK ELMAS: TAZMİNATI YOK

Galatasaray'da mevcut başkan Burak Elmas, Şubat ayında yaptığı açıklamada Domenec Torrent'in sözleşmesinde tazminat maddesi yer almadığını ifade etmişti.

Elmas, "Torrent'in sözleşmesinde tazminat maddesi yok. 1.5 senelik kontratı var. Yazılan maaş rakamları da doğru değil. Takımla iyi çalışıyor. Zıplama olacak, bir galibiyet lazım. Oyuncular için de çok zor. Yuhalanmak, ıslıklanmak onlar için de çok kolay değil." ifadelerini kullanmıştı.

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PRANDELLI VE TUDOR ALMIŞTI

Daha önce görevlerine son verilen Prandelli ve Tudor, açtıkları tazminat davalarını kazanmış ve ücretlerinin tamamının yanı sıra şampiyonluk primlerini de almıştı.