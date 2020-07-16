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Haber Giriş: 16.07.2020 - 18:38,Son Güncelleme:

Son Dakika | Galatasaray'dan corona virüsü(koronavirüs) testi açıklaması!

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Son Dakika | Galatasaray'dan corona virüsü(koronavirüs) testi açıklaması!
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Galatasaray'ın cumartesi günü sahasında oynayacağı Göztepe maçı öncesi oyuncular ve teknik ekibe yapılan korona virüs test sonuçlarının negatif çıktığı açıklandı.

Sarı-kırmızılı kulüpten konu hakkında şu açıklama yapıldı:

"2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 33.haftasında Göztepe ile oynayacağımız maç öncesi Galatasaray Futbol Takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanemizde bu sabah yapılan Covid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve tüm testler negatif çıkmıştır."

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