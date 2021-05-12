Son dakika: Galatasaray'dan Beşiktaş - Karagümrük açıklaması! Vodafone Park'ta yaşananlar...

Galatasaray başkan yardımcısı Yusuf Günay'ın yaptığı paylaşım şu şekilde:

Dün akşam Vodafone Arena’da maç bitiminde yaşanan ve spor ruhuna yakışmayan olaylar bizleri de üzdü. Sonuç ne olursa olsun fiziki müdahalenin izahı olamaz. Yapılacak soruşturma ve sonuçlarının yakın takipçisi olacağız. Bu tür olayların sahalardan silinmesi en büyük dileğimizdir.

100 TL oyna, 100 TL kazan! Yeni üyelere özel, hemen Misli.com'a üye ol...