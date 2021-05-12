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GeriFutbol Son dakika: Galatasaray'dan Beşiktaş - Karagümrük açıklaması! Vodafone Park'ta yaşananlar...
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Futbol
Haber Giriş: 12.05.2021 - 16:01 | Son Güncelleme:

Son dakika: Galatasaray'dan Beşiktaş - Karagümrük açıklaması! Vodafone Park'ta yaşananlar...

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Son dakika: Galatasaray'dan Beşiktaş - Karagümrük açıklaması! Vodafone Park'ta yaşananlar...

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Beşiktaş - Karagümrük maçının ardından Vodafone Park koridorlarında yaşanan gerginlikle ilgili açıklama yaptı.

Galatasaray başkan yardımcısı Yusuf Günay'ın yaptığı paylaşım şu şekilde:

Dün akşam Vodafone Arena’da maç bitiminde yaşanan ve spor ruhuna yakışmayan olaylar bizleri de üzdü. Sonuç ne olursa olsun fiziki müdahalenin izahı olamaz. Yapılacak soruşturma ve sonuçlarının yakın takipçisi olacağız. Bu tür olayların sahalardan silinmesi en büyük dileğimizdir.

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Son dakika: Galatasaraydan Beşiktaş - Karagümrük açıklaması Vodafone Parkta yaşananlar...

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