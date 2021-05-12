Son Dakika: TFF, Beşiktaş - Karagümrük maçı sonrası o görüntüleri istedi! Cenk Tosun, Aboubakar...

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Tahir Kum / Spor Arena Özel - Süper Lig'de dün gece oynanan ve Beşiktaş'ın 2-1 mağlup olup büyük avantaj kaybettiği Karagümrük maçı sonrası yaşanan olaylarla ilgili gözler TFF'ye çevrildi.

Müsabakanın temsilci raporları TFF Hukuk Muşavirliği'ne ulaştı. Üç temsilcinin raporlarını inceleyen müşavirlik, karşılaşmanın hemen ardından koridorlarda yaşanan olaylar üzerine yayıncı kuruluşa yazı yazarak ilgili kamera görüntülerini istedi. Edinilen bilgiye göre olaylara karışan bazı futbolcu ve kulüp görevlilerinin müsabaka temsilcilerinin raporlarında yer aldığı öğrenildi

Hukuk Müşavirliği bu görüntüleri temsilci raporuyla birlikte inceleyerek temsilci raporları eşliğinde yarın sevk işlemini gerçekleştirecek.

NDAO-KORKMAZ OLAYI

Yine müsabaka sonrası yaşanan ve görüntülere yansıyan Ndao ile menajer Hakan Korkmaz arasındaki hadise de TFF Hukuk Müşavirliği tarafından değerlendirilecek. Ancak Hakan Korkmaz'ın TFF'ye bağlı bir menajer olmamasından dolayı Türkiye Futbol Federasyonu'nun bir yaptırım uygulaması mümkün değil.

CENK TOSUN KÜFÜR ETTİ İDDİASI

Bu arada yaşanan olaylar esnasında siyah beyazlı takımın golcüsü Cenk Tosun'un eski Beşiktaşlı Roco'nun eşine küfür ettiği iddia edildi. Cenk Tosun'la birlikte Aboubakar'ın da olaylara karışması bu futbolcuları sevk tehlikesiyle karşı karşıya bırakmış oldu.

MENAJER KORKMAZ İLE NDAO ARASINDA GERGİNLİK

Beşiktaş’ın Fatih Karagümrük’ü konuk ettiği maçın ardından stat koridorunda arbede yaşanmış; mücadele sonrası Ghezzal’ın menajeri Hakan Korkmaz ile Fatih Karagümrüklü futbolcu Ndao arasında gerginlik çıkmıştı.

Hakan Korkmaz ile Ndao arasında çıkan gerginlik sonrası iki tarafı ayırmak için araya Karagümrüklü Koray Altınay girmiş; Ndao’nun Hakan Korkmaz’dan şikayetçi olmasının ardından, Korkmaz polisler tarafından gözaltına alınmıştı.