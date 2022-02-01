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Son Dakika: Galatasaray'dan ayrılma hazırlığı yapan Oğulcan Çağlayan'a Eyüpspor talip - Transfer Haberleri

#Galatasaray#Oğulcançağlayan#Galatasaray Oğulcan Çağlayan Transferi
Son Dakika: Galatasaraydan ayrılma hazırlığı yapan Oğulcan Çağlayana Eyüpspor talip - Transfer Haberleri

Kadrosunda Umut Bulut, Pa Dibba gibi isimleri bulunduran TFF 1. Lig ekibi Eyüpspor, Galatasaray'da ayrılma hazırlığı yapan Oğulcan Çağlayan için resmi görüşmelere başladı. Jesse Sekidika ile prensipte anlaşan eflatun sarılılar, ara transfer döneminde Oğulcan Çağlayan'ı da kadrosuna katabilir.

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TFF 1. Lig ekibi Eyüpspor, bir flaş transfer daha imza atmak için çalışmalara başladı. Eflatun sarılı takım, Galatasaray'ın 25 yaşındaki oyuncusu Oğulcan Çağlayan'ı transfer etme amacında.

İstanbul ekibi, sarı kırmızılı ekipten ayrılmak için yönetime talepte bulunan Oğulcan Çağlayan'a resmen talip oldu.

Eyüpspor'u Instagram hesabından da takip eden Oğulcan, yarım sezonluğuna Süper Lig için şampiyonluk mücadelesi veren İstanbul ekibine transfer olabilir.

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Galatasaray'da 29 maça çıkan Oğulcan, çıktığı 29 maçta 4 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Oğulcan'ı isteyen kulüplerden biri de Giresunspor. Teknik direktör Hakan Keleş, oyunucuyu kadroda görmek istediğini yönetime iletti.

25 yaşındaki Oğulcan Çağlayan'ın Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri ise 800 bin euro.

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JESSE SEKİDİKA BEKLENİYOR

TFF 1. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Eyüpspor, son olarak Sint Truiden forması giyen stoper Jonathan Buatu ile  anlaşmaya vardı. Popov, Ahmet Ildiz, ve Buatu'dan sonra Jesse Sekidika'nın açıklanması ise an meselesi.

İstanbul ekibi, bu transfer için FIFA'dan gelecek onayı bekliyor.  

ERENCAN YARDIMCI ALANYASPOR'DA

Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor, İtalyan teknik adam Francesco Farioli'nin istediği doğrultusunda Eyüpspor'dan 19 yaşındaki golcü Erencan Yardımcı'yı renklerine kattı. İstanbul ekibi, Galatasaray'dan 500 bin Euro'ya transfer ettiği Erencan için 6.5 milyon Euro bonservis ücreti talep edince taraflar 6 aylık kiralama konusunda anlaştı. Alanyaspor, Erencan Yardımcı karşılığında Ahmet Ildiz'i Eyüpspor'a gönderdi.

Sezona Fatih Karagümrük'ün başında başlayan ancak yollarını ayırdıktan sonra Alanyaspor'un başına geçen Francesco Farioli'nin Erencan'ı bizzat istediği öğrenildi. Fatih Karagümrük'le Eyüpspor arasında oynanan hazırlık maçında Erencan'ı izleyip beğenen İtalyan teknik adam, Alanyaspor'un başına geçmesinin ardından oyuncuyu takımında görmek istediğini belirtip alınması için talimat vermişti.

Eyüpspor Asbaşkanı Kulaksız: "Galatasaraylı Jesse Sekidika ile prensipte anlaştık."Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, Spor Toto 1. Lig'de play off potasında olduklarını belirterek, "Eyüpspor'un bu ligde olması önemli. Süper Lig'de de olması bizim için hayal ama bu hayali gerçekleştirmeye çok yaklaştığımızı düşünüyorum" dedi.
daha fazla video içinEyüpspor Asbaşkanı Kulaksız: "Galatasaraylı Jesse Sekidika ile prensipte anlaştık."
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#Galatasaray#Oğulcançağlayan#Galatasaray Oğulcan Çağlayan Transferi

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