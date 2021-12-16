38 yaşında bu yapılır mı!.. Umut Bulut Avrupa'nın önemli golcülerini de solladı

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Süper Lig'de Trabzonspor ve Galatasaray formaları da giyen ve şu anda TFF 1. Lig takımlarından Eyüpspor'un başarısı için ter döken Umut Bulut, yıllara meydan okumaya devam ediyor.

Tarihinde ilk kez TFF 1. Lig'e yükselen ve Süper Lig mücadelesi veren İstanbul ekibine sezon başı transfer olan 38 yaşındaki Umut Bulut, takımını saha içi ve dışında sırtlayan isimlerin başında geliyor.

12 GOLE DİREKT KATKI

Tecrübeli golcü, son İstanbulspor karşılaşmasının ardından hafta içi programında Tuzlaspor ile oynanan maçta da fileleri havalandırmayı başardı. 15. maçında 9. golüne imza atan Umut Bulut, toplamda 3 asist yaptı ve Eyüpspor'un bu sezon kaydettiği 12 gole direkt katkıda bulundu.

SÜPER LİG REKORU UMUT BULUT'TA

Oğuz Çetin'in 503 maçlık rekorunu kırarak Süper Lig'de en çok forma giyen oyuncu unvanını ele geçiren Umut Bulut, kariyerini bir alt ligde sürdürmesine karşın sahadaki hırsından hiçbir şey kaybetmedi. Saha içinde takımın liderlerinden biri olan ve sorumluluktan kaçmayan yapısıyla alkış toplayan Umut Bulut, 38 yaşında gösterdiği performansla Avrupa'nın önemli golcülerini de solladı.



EYÜPSPOR ASBAŞKANI FATİH KULAKSIZ: UMUT BULUT'LA ÖNÜMÜZDEKİ SEZON İÇİN SÖZLEŞTİK

Umut Bulut'la ilgili görüşleri için kendisine ulaştığımız Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, tecrübeli golcüden çok memnun olduklarını ve önümüzdeki sezon için kendisiyle sözleştiklerini açıkladı. Kulaksız'ın sözleri şöyle;

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"Umut gerek iş ahlakı, gerek preofesyonelliği gerek takım içi liderliğiyle Türk futbolunun yetiştirdiği en büyük değerlerden birisi. Kendisinden çok memnunuz. Umut Bulut'u Eyüpspor'a getiren unsur tamamen onun hedefleri. Futbolu ilk başladığı gün gibi oynuyor. Sezon sonu mukavelesi bitiyor ama biz kendisiyle sözleştik. İnşallah Umut Bulut, Süper Lig'de kırdığı rekorları egale ederek Eyüpspor formasını terletmeye devam edecek."

AVRUPA'DA 2. SIRADA

TFF 1. Lig'de attığı 9 golle gol krallığında ilk sırada yer alan Umut Bulut, Süper Lig ile birlikte Avrupa'nın en büyük 5 ligi ve alt liglerinin baz alındığı listede ise ikinci sırada. 35 yaş ve üzeri futbolcuları baz aldığımız listede başı çeken isim La Liga 2 ekibi Cartagena'nın 40 yaşındaki golcüsü Ruben Castro.

20 maçta 10 kez fileleri havalandıran Castro'yu 15 maçta 9 golle Eyüpspor'un golcüsü Umut Bulut takip ediyor. Umut'un arkasından Edin Dzeko, Cristiano Ronaldo, Zlatan İbrahimovic gibi isimler geliyor. Milli futbolcumuz Burak Yılmaz da Fransa'da en çok gol atan yaşlı futbolcu konumunda.

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Umut Bulut'un kariyer yolculuğu... Hangi takımlarda oynadı?

Milli futbolcu, futbol kariyerine başladığından bu yana 504'ü Süper Lig, 32'si Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1), 25'i Avrupa Şampiyonası Elemeleri (Ümit Milli Takım maçları da dahil), 10'u da Dünya Kupası Elemeleri olmak üzere toplam 754 kez forma şansı buldu. Umut Bulut, forma giydiği 754 maçta fileleri 235 kez havalandırdı.



Umut Bulut futbola ilk olarak 11 yaşında Petrol Ofisi SK takımında başladı. Daha sonra 17 yaşında A takıma yükselerek profesyonel hayatına giriş yaptı. İlk profesyonel maçına 17 Mayıs 2000'de Şekerspor'a karşı gerçekleştiren Umut o sezon toplamda 5 gol attı.

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Daha sonra 2001 yılında MKE Ankaragücü'ne transfer olan Umut Bulut, bir sezon sonra İnegölspor'a kiralık verildi. Tekrar MKE Ankaragücü'ne dönmesi ile beraber performansını yükselten Umut Bulut, bu dönemin ardından Trabzonspor'la 4 yıllık sözleşme imzaladı.





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İlk sezonu itibariyle toplamda 15 gol atarak milli takımada çağrılan Umut Bulut yükseliş dönemine geçti. 2011 sezonunda Fransa'nın Toulouse takımına transfer olan Umut Bulut, Avrupa serüvenine başladı ve burada önemli bir başarı gösterdi. 2 yıl Avrupa'da oynadıktan sonra 2013 yılında Galatasaray 'a transfer oldu ve Türkiye'deki serüveni yeniden başladı

Burada bir sezon güzel bir dönem geçirdikten sonra Anadolu takımlarında boy göstermeye başlayan Umut Bulut, Malatyaspor'a transfer oldu. Umut 2021 / 22 sezonu başında ise TFF 1. Lig ekibi Eyüpspor'la sözleşme imzaladı.

Özellikle Avrupa Şampiyonası'nda oynama hakkı kazanan milli takım kadrosunda yer aldı. U21 formasını da 21 kez giyen Umut Bulut, özellikle A milli takımda Portekiz'e attığı gol ile unutulmazlar arasına girdi.

Umut Bulut'un kariyerinde forma giydiği maçlar ve attığı goller şöyle:

Alt yaş ligleri | 17 - 9

TFF Süper Kupa | 3 - 2

Türkiye Kupası | 76 - 31

TFF 3. Lig | 28 - 5

TFF 2. Lig | 30 - 6

Süper Lig | 503 - 163

Özel Turnuva ve Kupalar (Milli takım formasıyla) | 4 - 1

Özel Maçlar (Milli takım formasıyla) | 26 - 6

Dünya Kupası Elemeleri | 10 - 5

Avrupa Şampiyonası Elemeleri | 25 - 2

Fransa Birinci Futbol Ligi (Toulouse formasıyla) | 32 - 5

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TOPLAM | 754 - 235