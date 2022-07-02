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Son dakika: Galatasaray'dan ayrılan Arda Turan Eyüpspor'a mı transfer olacak? Bizzat açıkladı

#Transfer#Arda Turan#Eyüpspor
Son dakika: Galatasaraydan ayrılan Arda Turan Eyüpspora mı transfer olacak Bizzat açıkladı

Galatasaray ile sözleşmesi sona erince takımdan ayrılan ve geçtiğimiz günlerde teknik direktörlük hedefini açıklayan Arda Turan'ın Eyüpspor'a transferi konuşuluyor. Deneyimli futbolcudan konuyla ilgili açıklama geldi.

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Galatasaray ile sözleşmesi biten ve takımdan ayrılan Arda Turan, geçtiğimiz günlerde katıldığı Az Önce Konuştum isimli programda teknik direktörlük hedefini açıkça belirtmiş ancak futbolu bırakıp bırakmama konusunda kararını henüz vermediğini söylemişti.

Arda Turan, Avrupa kupaları vizyonu ortaya koyan bir 1. lig takımına gidip o projeye destek olmak adına futbolculuk kariyerine devam etmek isteyebileceğini söylerken böyle bir proje olmazsa Katar veya MLS'ten gelebilecek teklifleri değerlendirebileceğini söylemişti.

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Bu sezon TFF 2. Lig'de mücadele edecek olan İskenderunspor'da başkan Hakan Bolat, Arda Turan'a transfer teklifinde bulunmuştu.

İskenderunspor Başkanı Bolat, "Arda Turan, Türk futbolu için bir değerdir. camiamızın kapısı sonuna kadar Arda Turan'a açıktır." demişti.

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EYÜPSPOR'A TRANSFER İDDİALARI VE ARDA'DAN AÇIKLAMA

Galatasaray'da geçen ay yapılan seçimde Dursun Özbek'e destek olan Murat Özkaya'nın başkanlığını yaptığı Eyüpspor'un Arda Turan'ı transfer edebileceği konuşuluyordu. Arda Turan, bu konuyla ilgili Ajansspor'a şu açıklamayı yaptı:

Murat ağabey çok değerli bir Galatasaraylı. Her fırsatta da Galatasaray için elini taşın altına koyan biri hem de Eyüpspor'un başkanı. Çok da sevdiğim bir dostum. Şu an Eyüpspor'da bir görev alma durumum yok. Ama sonuna kadar onu ve Eyüpspor'un destekçisiyim. Galatasaray'a katkılarından dolayı Murat Özkaya'ya minnettarım

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