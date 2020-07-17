Son Dakika | Galatasaray'dan Arda Turan transferi ve 'maaş' açıklaması!

İşte Galatasaray'ın açıklaması;

Ajansspor adlı internet sitesinde, Başkanımız Mustafa Cengiz ile Teknik Direktörümüz Fatih Terim’in bir toplantı yaptığı ve profesyonel futbolcu Arda Turan’ın kulübümüze transferi hakkında görüştüğüne dair yapılan haber tamamen hayal ürünü olup, söz konusu haberde ifade edildiği gibi bir toplantı ve transfer konuşması gerçekleşmemiştir.

Ayrıca, bazı medya organlarında yerli ve yabancı futbolcularımızın aylardır maaş alamadığı, bu bağlamda profesyonel futbolcumuz Ömer Bayram'ın da 6 aydır maaş alamadığı yönünde çıkan haberler tamamen asılsızdır. Futbolcumuz Ömer Bayram'a 9 Haziran 2020 tarihinde 400 bin TL ödeme yapılmış olup, oyuncumuzun vadesi dolup da ödenmeyen herhangi bir alacağı bulunmamaktadır.

Futbol takımımızın yerli ve yabancı neredeyse tüm oyuncuları pandemi sürecinde kulübümüze yardımcı olmak amacıyla indirim mutabakatı imzalamış olup, az sayıda yabancı oyuncu ise indirime yanaşmayıp kulübümüze haksız ihtar çekmişlerdir. Bu haksız ihtarlarla ilgili gerekli işlem hukuk içinde belirli bir zaman sürecinde yapılacaktır.

Özellikle son dönemlerde kulübümüze yönelik masa başında üretilen, art niyetli, kriz senaryoları içeren sözde haberleri ibretle takip ediyor, taraftarlarımızdan Galatasaray’a zarar vermeye yönelik bu tür manipülatif ve belli mahfillerden servis edilen haberlere karşı dikkatli olmalarını önemle rica ediyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.