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Son Dakika: Galatasaray'dan Ali Akman için kiralama teklifi! Onay bekleniyor...

#Transfer#Ali Akman#Galatasaray
Son Dakika: Galatasaraydan Ali Akman için kiralama teklifi Onay bekleniyor...
Ali Naci Küçük

Galatasaray'da Haris Seferovic'in ardından hücum hattındaki yeni hedefin Ali Akman olduğu ortaya çıktı.

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Galatasaray'da son olarak Haris Seferovic ve Leo Dubois transferleri sonuçlanırken hareketlilik devam ediyor.

Hücum hattına takviyelerini sürdürmek isteyen sarı-kırmızılılar, Ali Akman'ı kiralamak için Eintracht Frankfurt'a resmi teklifini yaptı.

ONAY BEKLENİYOR

20 yaşındaki futbolcu da onay verilmesi halinde sarı-kırmızılılarda forma giymek istediğini Bundesliga ekibine iletti

3. AKMAN OLABİLİR

Ayhan Akman'ın yeğeni olan Ali Akman Galatasaray kadrosuna katılırsa kuzenleri Hamza Yiğit ve Efe ile beraber sarı kırmızılı formayı giyecek.

Bursaspor'dan ayrılarak Eintracht Frankfurt'a transfer olan Ali Akman NEC Nijmegen'e kiralanmıştı. Hollanda ekibinde geçen sezon 32 maça çıkan genç yıldız, 6 gole imza atmıştı.

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#Transfer#Ali Akman#Galatasaray

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