Son dakika: Galatasaray'da Yunus Akgün tehlikesi! Montella...

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Adana Demirspor formasıyla sezonu 9 gol 17 asistle kapatan Yunus Akgün, Galatasaray'a geri dönerken, Sarı-Kırmızılılar'ın yeni sezon planlamasında çok kritik bir yere sahip. Başkan adaylarından Dursun Özbek'in, satmayı kesinlikle istemediği oyuncular arasında yer alan Yunus için İtalya piyasası ardına kadar açılmış durumda.

Fanatik'in haberine göre birçok Serie A kulübü temsilcisi, Adana Demirspor'un İtalyan hocası Montella ile temasa geçerek, 21 yaşındaki oyuncu hakkında bilgi istedi. Montella'nın övgü dolu sözleri sonrası, Yunus'a olan ilgi daha da arttı.

Özellikle Vedat Murqi'in de formasını giydiği Lazio Kulübü, Yunus Akgün'le ciddi olarak ilgileniyor ve olası bir transfer teklifi için Galatasaray'da yeni yönetimin seçilmesini bekliyor. Lazio'nun dışında Fiorentina ve Sampdoria kulüpleri de Yunus hakkında maliyet araştırması yapmaya hazırlanıyor.

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DEFANSA TAZE KAN: METEHAN BALTACI

Bu arada Kiralık gittiği İskenderun'un 2. Lig'e yükselmesinde önemli rol oynayan Metehan Baltacı yeni sezonda Galatasaray A Takım kadrosunda yer alacak. Semih Kaya ile yollarını ayıran sarı-kırmızılıların yeni yedek stoperi Metehan olacak. 1.89 boyuyla hava toplarında etkili 19 yaşındaki savunmacıya geleceğin yıldızı gözüyle bakılıyor.