Adana Demirspor'da Montella'dan Yunus Akgün açıklaması ve Galatasaray'a çağrı!

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Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Göztepe'yi 7-0 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalar yaptı.



"BURADA KALMAK İSTİYORUM"



Takım ile sözleşmesi devam ettiğini söyleyen Montella, Adana Demirsporda kalmak istediğini belirterek, "Ben kalmaya hevesli bir insanım. Beraber geliştirmeyi istediğimiz bir projemiz var. Başkanımızla ilerleyen günlerde görüşeceğiz ve bakış açımız aynı yolda devam ediyorsa Adana Demirsporu geliştirip en iyi noktalara getirmeye çalışacağız. Burada kalmak istiyorum. Mutluyuz ve zevkle çalıştığımız noktadayız" diye konuştu.



"KULÜP OLARAK GALATASARAY’DAN HEDİYE BEKLİYORUZ"



Yunus Akgünün kiralık sözleşmesinin bitmesinin ardından Galatasaraya dönecek olmasıyla ilgili de konuşan Montella, "Yunus Akgün şu andan itibaren Galatasarayın futbolcusu. Adana Demirsporda herkes tarafından karşılıksız sevilen birisi. Buradaki kararı Galatasaray verecektir ve her türlü karara saygı duyarız. Kulüp olarak da Galatasaraydan hediye bekliyoruz. Bizim sayemizde inanılmaz bir gelişim gösterdi. Eğer vermek isterlerse de 1 sene daha Yunus Akgünü görmek isteriz" şeklinde konuştu.



Takımda ki kiralık oyuncuların katkısının çok olduğunu belirten Montella, "Muric, Vargas ve Yunusun katkısı ortada. Şimdi onlar gidecekler diye üzgünüz ama geri dönmek isterlerse de almak için hızlı bir şekilde ne gerekiyorsa yaparız" dedi.

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