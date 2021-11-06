Son Dakika: Galatasaray'da Sofiane Feghouli kararı! O gol sonrası...

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Bakanlık harekete geçti... Asgari ücretle ilgili flaş adımBakanlık harekete geçti... Asgari ücretle ilgili flaş adım!#TBMM Plan Ve Bütçe Komisyonu
Yüzde 86sı aşı olan ülkede pandemi bitti, endemi başladıYüzde 86'sı aşı olan ülkede pandemi bitti, endemi başladı#Covid-19
Görülmemiş hata ve olay iddia Dünya bunu konuşacak, akıl sır ermiyor Ben olsam haftalarca...Görülmemiş hata ve olay iddia! "Dünya bunu konuşacak, akıl sır ermiyor! Ben olsam haftalarca..."#Halis Özkahya
Dünyaca ünlü şarkıcının konserinde facia Çok sayıda ölü ve yaralı varDünyaca ünlü şarkıcının konserinde facia! Çok sayıda ölü ve yaralı var#Travis Scott
Başbakan duyurdu, Avrupa diken üstünde Kardeş ülke savaşın eşiğinde...Başbakan duyurdu, Avrupa diken üstünde! Kardeş ülke savaşın eşiğinde...#Albin Kurti
Küfür skandalı sonrası ilk açıklama İYİ Partili Türkkan özür dilediKüfür skandalı sonrası ilk açıklama! İYİ Partili Türkkan özür diledi#Ömer Çelik
Kanserde devrim Birçok hayat kurtulacak Kanserde devrim! Birçok hayat kurtulacak#KANSER
Yüzde 22.7 arttı Bankalardan rekorYüzde 22.7 arttı! Bankalardan rekor#Bankacılık Sektörü
Sinovactan Covid-19 varyantlarına karşı yeni aşıSinovac'tan Covid-19 varyantlarına karşı yeni aşı#Koronavirüs
Avrupada korku gecesi Maskeleri takıp polisle çatıştılar...Avrupa'da korku gecesi! Maskeleri takıp polisle çatıştılar...#LONDRA
İstanbula sis çöktü: Köprü kayboldu, göz gözü görmüyor Seferler iptal oldu, yeni uyarı geldiİstanbul'a sis çöktü: Köprü kayboldu, göz gözü görmüyor! Seferler iptal oldu, yeni uyarı geldi#Meteoroloji
Zincir marketlerden sonra... Rekabet Kurulundan bir ceza dahaZincir marketlerden sonra... Rekabet Kurulu'ndan bir ceza daha#Rekabet Kurulu
Babasının fotokopisi gibi ama bir aileye bir efsane yeter'Babasının fotokopisi gibi ama bir aileye bir efsane yeter!'#Şebnem Özinal
Çocuklar hepsini çok sevecek: Ara tatilin en eğlenceli adresleri... | 10 ŞEHİR 20 ÖNERİÇocuklar hepsini çok sevecek: Ara tatilin en eğlenceli adresleri... | 10 ŞEHİR 20 ÖNERİ#Seyahat
11 Kasımda evleniyor: Ama hala nikahta giyecek bir gelinliği yok11 Kasım'da evleniyor: Ama hala nikahta giyecek bir gelinliği yok!#Paris Hilton
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Son Dakika: Galatasaray'da Sofiane Feghouli kararı! O gol sonrası...

#Feghouli#Galatasaray#Yeni Sözleşme
Son Dakika: Galatasarayda Sofiane Feghouli kararı O gol sonrası...

Galatasaray’da sezon başında istenmeyen adam ilan edilen Sofiane Feghouli küllerinden doğdu. Gaziantep FK maçında bir asist yapıp, Lokomotiv Moskova karşılaşmasında da jeneriklik bir gol atan 'Soso' lakaplı Cezayirli yıldız, yeniden teknik direktör Terim'in saha içi lideri oldu. Feghouli, üstelik yeni sözleşmeye de yeşil ışık yaktı.

Haberin Devamı

Yıllık 3 milyon 850 bin Euro'luk ücreti ile Galatasaray'ın en çok kazanan oyuncusu olan ve beklentileri karşılamayan performansı nedeniyle sezon başında istenmeyen adam ilan edilen Sofiane Feghouli, eski günlerine döndü.

Uzun zaman yedek kaldıktan sonra Gaziantep FK maçında bulduğu şansı asist yaparak değerlendiren Feghouli, ilk 11 çıktığı Lokomotiv Moskova karşılaşmasında da jeneriklik bir gol atarak yükselişini sürdürdü.

Sabah'ın haberine göre; Cezayirli yıldızın performansından hocası Fatih Terim de memnun kaldı. Formayı kapan Feghouli artık Aslan'ın saha içi lideri konumunda.

KALMAK İÇİN ÜCRETİNİ DÜŞÜRMEYE HAZIR

Sezon başında yönetimin göndermek istediği 'Soso' lakaplı 31 yaşındaki oyuncu, Falcao'nun aksine takımda kalmakta ısrar etmişti. İstanbul'da yaşamaktan mutlu olan Feghouli'nin Galatasaray'la sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Bu kez ücretini düşürüp devam etmeye hazır olan Cezayirli orta sahanın sergileyeceği performansa göre sarı-kırmızılı kulüpteki geleceği belli olacak.

Haberin Devamı

2 ŞAMPİYONLUKTA BAŞROL OYNADI!

2017 yazında Galatasaray'a yıllık 3 milyon 850 bin Euro'dan 5 yıllık imza atan Sofiane Feghouli için West Ham United'a 4 milyon 250 bin Euro bonservis bedeli ödenmişti.

Özellikle 2017-18 ve 2018-19 sezonlarında kazanılan iki şampiyonlukta büyük pay sahibi olan tecrübeli futbolcu, sonraki iki sezon ise beklentileri karşılayamadığı için gözden düşmüştü.

SÖZLEŞMESİ SEZON SONUNDA BİTİYOR!

Maaşında yaşanan indirim krizleri nedeniyle de zaman zaman gündem olan kanat oyuncusunun sözleşmesi 2022 Haziran'da sona eriyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Feghouli#Galatasaray#Yeni Sözleşme

BAKMADAN GEÇME!

Onları ben topladım... Kaybolan zehirli mantarların ardından 25 yıllık acı bir hikaye çıktı

'Onları ben topladım...' Kaybolan zehirli mantarların ardından 25 yıllık acı bir hikaye çıktı!

#Zehirli Mantar
Ferhan Şensoy, Peranın yüzünü gösterdi

Ferhan Şensoy, Pera'nın yüzünü gösterdi

#Ferhan Şensoy
Son dakika haberler... İstanbulda yoğun sis Köprü kayboldu, göz gözü görmüyor

Son dakika haberler... İstanbul'da yoğun sis! Köprü kayboldu, göz gözü görmüyor

#Meteoroloji