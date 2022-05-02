Son dakika: Galatasaray'da seçim tarihi açıklandı

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Galatasaray Kulübü’nde Olağanüstü Seçim Genel Kurul Toplantısının 4 Haziran Cumartesi, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantının 11 Haziran tarihinde yapılacağı açıklandı.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şöyle:

"2 Mayıs 2022 (Bugün) yapılan Yönetim Kurulu toplantımızda alınan karar neticesinde, Kulübümüzün “OLAĞANÜSTÜ SEÇİM GENEL KURUL TOPLANTISI” 4 Haziran 2022 Cumartesi günü saat 10.00’da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu’nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantı 11 Haziran 2022 günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.

Üyelerimize duyurulur.

Saygılarımızla,

Galatasaray Spor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu

Gündem

1. Açılış,

2. Genel Kurul Başkanlık Divanı’nın oluşması,

3. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın söylenmesi,

4. Seçimler;

a. Kulüp Başkanı

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b. Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyeleri

c. Denetim Kurulu asıl ve yedek üyeleri

d. Disiplin Kurulu asıl ve yedek üyeleri

e. Sicil Kurulu asıl ve yedek üyeleri

5. Kapanış"

BURAK ELMAS BASIN TOPLANTISINDA AÇIKLAMIŞTI

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, geçtiğimiz günlerde düzenlediği basın toplantısında seçimle ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı

Sevgili Galatasaraylılar, maalesef dün yaptığım basın toplantısının üzerine tekrar basın toplantısı yapmam gerekti. Dün anlatmak istediklerimin tam tersi algı oluşturuldu. Körüklenmeye çalışıldı.

BU SEÇİM OLACAK

Bu seçim olacak! Anlamayanlar için tekrar söylüyorum, bu seçim olacak. Bu seçim olmayacak diye bir şey hiçbir zaman ağzımdan çıkmadı. 26 Mart'ta gerçekleşen olağan genel kurul sonrasında ben ve yönetim kurulu arkadaşlarım, geçmişteki örneklerin haricinde Galatasaray'ın önünü açmak ve seçim yapmak üzere üzerimize düşen her şeyi yaptık.

EN GEÇ SALI GÜNÜNE KADAR...

21-28 Mayıs tarihinin yürürlüğe girebilmesi için, en geç salı gününe kadar yönetim kurulu kararı alınması gerekiyor. Sadece şunu söyledim, bu da yönetim kurulumuzun yeni olduğu bir bilgi olduğu için en azından çok kısa bir süre istişare yapabilmek için izin istedik

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SEÇİM TARİHİNİ AÇIKLADI

04-11 Haziran'da seçim olması için Pazartesi günü karar alacağız.

DİSİPLİNLİK KONUŞMALAR VAR

Bugünkü toplantıya katılmamamız, olağanüstü bir karardır. Aynen toplantının olduğu gibi. Bugünkü toplantıda geçmişte yaptıkları hareketleri unutarak, yüzleri kızarmadan, hiç utanmadan çıkıp Galatasaray Başkanı'na hakaret eden disiplinlik en az 4-5 konuşma var.

FATİH TERİM DE KONUŞSUN

Bir çağrım da Galatasaray siyasetinde kendi iradesi olmasa da kullanılmaya çalışılan sayın Fatih Terim'edir, o da çıksın konuşsun. Bütün herkes konuşsun, herkes bildiklerini anlatsın. Galatasaray da bir rahatlasın

ADAY OLSAM NET ŞEKİLDE SÖYLERİM

Başkanlığa aday olsam, net şekilde söylerim. Sizin sormanıza da gerek kalmaz. Seçimin iptalini istesem, idari ibrasızlık için başvururdum. Bu karar eskiden olduğu gibi erken çıkardı ve seçime girebilirdim