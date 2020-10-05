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Futbol
Haber Giriş: 05.10.2020 - 16:26 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Galatasaray'da sakatlık! Taylan Antalyalı'nın durumu...

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Son Dakika | Galatasaray'da sakatlık! Taylan Antalyalı'nın durumu...
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Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'ya yenilen Galatasaray'da maçın sonlarında sakatlanarak kenara gelen Taylan Antalyalı'nın iki hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Kasımpaşa'ya deplasmanda 1-0 yenilen Galatasaray'a bir kötü haber de Taylan Antalyalı'dan geldi. Maçın sonlarında sakatlanan Taylan, iki hafta takımla birlikte çalışmalara katılamayacak. Taylan Antalyalı'nın milli takım arasının ardından 5. haftada oynanacak Alanyaspor maçında forma giymesi beklenmiyor.

Son Dakika | Galatasarayda sakatlık Taylan Antalyalının durumu...

Son Dakika | Galatasarayda sakatlık Taylan Antalyalının durumu...

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