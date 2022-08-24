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Son dakika: Galatasaray'da Sacha Boey'e İtalya'dan iki talip

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Galatasaray#Sacha Boey
Son dakika: Galatasarayda Sacha Boeye İtalyadan iki talip
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 24, 2022 13:54

Galatasaray'da sezon öncesi kamplarına dahil edilmeyen ancak yeni transfer Leo Dubois'nın sakatlığı sonrası sezonun ilk maçlarında forma giyen Sacha Boey'e İtalya'dan iki kulüp talip oldu.

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Galatasaray'da geçen sezon başında Rennes'den transfer edilen Sacha Boey'e talip var.

Sky Sport Italia'nın haberine göre İtalya Serie A ekipleri Udinese ve Verona, 21 yaşındaki sağ beki transfer etmek istiyor.

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Geçen sezon Galatasaray formasıyla 19 maçta forma giyip 1 gol atan, sakatlıklar sebebiyle uzun süre formasından uzak kalan Boey, bu sezon öncesi yurt dışı kamplarına götürülmemişti.

Yeni transfer Leo Dubois'nın sakatlanması sonrası Okan Buruk tarafından şans verilen Boey, ilk 3 maçın tamamında forma giydi ve beğeni topladı.

21 yaşındaki Boey'nin Transfermarkt'taki piyasa değeri 4 milyon euro.

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#Transfer#Galatasaray#Sacha Boey

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