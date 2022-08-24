Galatasaray'da 4 ayrılık birden! Okan Buruk biletlerini kesti, kulüp aramaya başladılar...

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Transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala çalışmalarını yoğunlaştıran Galatasaray, bir yandan da kadroda düşünülmeyen isimlerle yollarını ayırmaya çalışıyor.

Sabah'ın haberine göre; teknik direktör Okan Buruk, orta saha rotasyonunda Torreira ve Sergio Oliveira'nın ilk alternatifi olarak Midtsjö'yü görüyor. Orta sahada forma şansı kalmayan Taylan Antalyalı ve Berkan Kutlu da kulüp aramaya başladı.

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Taylan'a Ankaragücü, Alanya ve Gaziantep FK'dan teklif gelirken, Berkan da ayrılmak istediğini yönetime bildirdi.

Taylan ve Berkan'ın yanı sıra Okan Buruk'un gözüne giremeyen diğer yerli oyuncular da mutsuz. Maç kadrolarına bile alınmayan Ömer Bayram ve Oğulcan Çağlayan da yol ayrımında. Ömer'i Giresunspor ısrarla istiyor.

Okan Buruk sezon planlamasında +3 yerli olarak Abdülkerim, Yunus ve Kerem'i düşünüyor. Emre Akbaba ve Kazımcan da kontenjan nedeniyle forma şansı bulmaya yakın.