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Galatasaray'da 4 ayrılık birden! Okan Buruk biletlerini kesti, kulüp aramaya başladılar...

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#Transfer#Okan Buruk#Galatasaray
Galatasarayda 4 ayrılık birden Okan Buruk biletlerini kesti, kulüp aramaya başladılar...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 24, 2022 08:34

Süper Lig'de oynadığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Galatasaray, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Stoper, kanat ve forvet için yoğun bir çalışma içerisinde olan sarı-kırmızılılar, forvette Mauro Icardi ve kanatta da Nwakaeme ile görüşmelerini önemli bir seviyeye getirdi. Bu gelişmelerin ardından Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, takımdan ayrılacak isimleri de netleştirdi. Sarı-kırmızılılarda 4 isimle yollar ayrılacak.

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Transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala çalışmalarını yoğunlaştıran Galatasaray, bir yandan da kadroda düşünülmeyen isimlerle yollarını ayırmaya çalışıyor.

Sabah'ın haberine göre; teknik direktör Okan Buruk, orta saha rotasyonunda Torreira ve Sergio Oliveira'nın ilk alternatifi olarak Midtsjö'yü görüyor. Orta sahada forma şansı kalmayan Taylan Antalyalı ve Berkan Kutlu da kulüp aramaya başladı.

4 AYRILIK AN MESELESİ

Taylan'a Ankaragücü, Alanya ve Gaziantep FK'dan teklif gelirken, Berkan da ayrılmak istediğini yönetime bildirdi.

Taylan ve Berkan'ın yanı sıra Okan Buruk'un gözüne giremeyen diğer yerli oyuncular da mutsuz. Maç kadrolarına bile alınmayan Ömer Bayram ve Oğulcan Çağlayan da yol ayrımında. Ömer'i Giresunspor ısrarla istiyor.

Okan Buruk sezon planlamasında +3 yerli olarak Abdülkerim, Yunus ve Kerem'i düşünüyor. Emre Akbaba ve Kazımcan da kontenjan nedeniyle forma şansı bulmaya yakın.

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#Transfer#Okan Buruk#Galatasaray

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