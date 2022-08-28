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Son dakika: Galatasaray'da Sacha Boey'a sürpriz talip

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#Transfer#Galatasaray#Sacha Boey
Son dakika: Galatasarayda Sacha Boeya sürpriz talip
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 28, 2022 19:07

İtalya Serie A ekiplerinden Monza'nın Sacha Boey'u kadrosuna katmak adına Galatasaray'a resmi teklifini ilettiği belirtildi.

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Serie A ekibi Monza, sezon başında hazırlık kampına götürülmeyen ancak Galatasaray'da üç Süper Lig maçında da forma giyen Sacha Boey'u kadrosuna katmak istiyor.

İtalyan Gazeteci Di Marzio'nun haberine göre, Serie A ekibi Monza, Galatasaray'dan Sacha Boey'i istiyor.

Haberde, transferin 4.5 milyon Euro satın alma opsiyonlu kiralık olarak yarına kadar gerçekleşmesinin beklendiği kaydedildi.

Geçen sezon Galatasaray formasıyla 19 maçta forma giyip 1 gol atan, sakatlıklar sebebiyle uzun süre formasından uzak kalan Boey, bu sezon öncesi yurt dışı kamplarına götürülmemişti.

Yeni transfer Leo Dubois'nın sakatlanması sonrası Okan Buruk tarafından şans verilen Boey, ilk 3 maçın tamamında forma giydi ve beğeni topladı.

21 yaşındaki Boey'nin Transfermarkt'taki piyasa değeri 4 milyon Euro.

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#Transfer#Galatasaray#Sacha Boey

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