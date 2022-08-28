Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLTENİSMOTOR SPORLARIVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Mostafa Mohamed Nantes'ta gol ve asistle tanıştı! Geri dönüş...

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Mostafa Mohamed#Nantes
Mostafa Mohamed Nantesta gol ve asistle tanıştı Geri dönüş...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 28, 2022 15:53

Galatasaray'dan Nantes'a kiralık giden Mostafa Mohamed, yeni takımında golle tanıştı. Oyuna ikinci yarının başında giren Mısırlı golcü, 3-1'lik galibiyete gol ve asist katkısı yaptı.

Haberin Devamı

Fransa Ligue 1 4. hafta maçında Nantes ile Toulouse karşı karşıya geldi. Stade de la Beaujoire'de oynanan karşılaşmayı Nantes 3-1 kazandı.

Toulouse, 15. dakikada Zakaria Aboukhlal'in attığı golle deplasmanda 1-0 öne geçti ve ilk yarıyı da önde tamamladı. İkinci yarıda Nantes'ta oyuna giren Mostafa Mohamed maçın gidişatını değiştirdi.

Ev sahibi ekip 50. dakiakda Evann Guessand'ın golüyle skoru eşitledi. 55. dakikada sahneye çıkan Mostafa Mohamed durumu 2-1'e getirdi, 63. dakikada Moses Simon'un golünde ise asisti yaptı.

Ligin ilk 3 maçında süre alan ancak gol ya da asist yapamayan Mohamed, kiralık geldiği takımında skora ilk kez katkı yaptı.

Bu sonucun ardından Nantes puanını 5'e çıkardı, Toulouse ise 5 puanda kaldı.

Gözden Kaçmasın

Emre Belözoğlundan flaş açıklamalar: Aziz Başkan beni odasından kovdu; Aykut Kocaman, Zokora...Emre Belözoğlu'ndan flaş açıklamalar: Aziz Başkan beni odasından kovdu; Aykut Kocaman, Zokora...Haberi görüntüle

SATIN ALMA OPSİYONUYLA GİTTİ

Nantes, Mostafa Mohamed'i Galatasaray'dan satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamıştı. 1 sezonluk kiralama bedeli olarak Sarı-kırmızılı kulübe 250 bin euro ödeyen Fransız kulübü, 15 Haziran 2023 tarihine kadar 5 milyon 750 bin euro ödeyerekj Mısırlı golcünün bonservisini alabilecek.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Mostafa Mohamed#Nantes

BAKMADAN GEÇME!

Tarihçi ve Hürriyet yazarı İlber Ortaylı: ‘Bu kadronun savaşı kazanıp Cumhuriyet’i kurması sürpriz değildir’

Tarihçi ve Hürriyet yazarı İlber Ortaylı: ‘Bu kadronun savaşı kazanıp Cumhuriyet’i kurması sürpriz değildir’

#İlber Ortaylı
Katili mi düşürdü Zehra’nın katili saatte gizli

Katili mi düşürdü? Zehra’nın katili saatte gizli

#Zehra Bayır
‘Garanti bir hayat yaşayan insanların risk alan çocuğuyum’

‘Garanti bir hayat yaşayan insanların risk alan çocuğuyum’

#Melez Prens

BAKMADAN GEÇME!

Tarihçi ve Hürriyet yazarı İlber Ortaylı: ‘Bu kadronun savaşı kazanıp Cumhuriyet’i kurması sürpriz değildir’

Tarihçi ve Hürriyet yazarı İlber Ortaylı: ‘Bu kadronun savaşı kazanıp Cumhuriyet’i kurması sürpriz değildir’

#İlber Ortaylı
Katili mi düşürdü Zehra’nın katili saatte gizli

Katili mi düşürdü? Zehra’nın katili saatte gizli

#Zehra Bayır
‘Garanti bir hayat yaşayan insanların risk alan çocuğuyum’

‘Garanti bir hayat yaşayan insanların risk alan çocuğuyum’

#Melez Prens