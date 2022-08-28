Mostafa Mohamed Nantes'ta gol ve asistle tanıştı! Geri dönüş...

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Fransa Ligue 1 4. hafta maçında Nantes ile Toulouse karşı karşıya geldi. Stade de la Beaujoire'de oynanan karşılaşmayı Nantes 3-1 kazandı.

Toulouse, 15. dakikada Zakaria Aboukhlal'in attığı golle deplasmanda 1-0 öne geçti ve ilk yarıyı da önde tamamladı. İkinci yarıda Nantes'ta oyuna giren Mostafa Mohamed maçın gidişatını değiştirdi.

Ev sahibi ekip 50. dakiakda Evann Guessand'ın golüyle skoru eşitledi. 55. dakikada sahneye çıkan Mostafa Mohamed durumu 2-1'e getirdi, 63. dakikada Moses Simon'un golünde ise asisti yaptı.

Ligin ilk 3 maçında süre alan ancak gol ya da asist yapamayan Mohamed, kiralık geldiği takımında skora ilk kez katkı yaptı.

Bu sonucun ardından Nantes puanını 5'e çıkardı, Toulouse ise 5 puanda kaldı.

SATIN ALMA OPSİYONUYLA GİTTİ

Nantes, Mostafa Mohamed'i Galatasaray'dan satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamıştı. 1 sezonluk kiralama bedeli olarak Sarı-kırmızılı kulübe 250 bin euro ödeyen Fransız kulübü, 15 Haziran 2023 tarihine kadar 5 milyon 750 bin euro ödeyerekj Mısırlı golcünün bonservisini alabilecek.