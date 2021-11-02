Son Dakika: Galatasaray'da Rezan Epözdemir'den Felipe Melo açıklaması! "Transfer..."

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Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir, Felipe Melo iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Felipe Melo transferi konusunda çalışmaları olmadığını belirten Epözdemir, "Başkanımız zaten açıklama yapmıştı, Felip Melo ile ilgili çalışmamız yok. Devre arasında varsa eksikliklerimiz ikmal yoluna gideceğiz." ifadelerini kullandı.

Ara transfer döneminde sarı kırmızılı kulübün izleyeceği politikaya da değinen Rezan Epözdemir ayrıca, "6 numara çalışması var. Fatih Hoca'dan gelen rapor doğrultusunda bu çalışmalar hayata geçecek. Eksikler varsa, gidereceğiz. 6 numara çalışmamız olacak. Bütçemiz doğrultusunda farklı transferleri de yapmaya çalışacağız." dedi.