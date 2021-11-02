Son Dakika: Galatasaray'da Rezan Epözdemir Fatih Terim'in maaşını açıkladı!

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Bu tablo çok ağır Covid geçiren gebelerin hepsinden aynı cümleyi duyuyoruz...Bu tablo çok ağır! 'Covid geçiren gebelerin hepsinden aynı cümleyi duyuyoruz...'#Koronavirüs
Trajedide yeni perde... Son sözleri ortaya çıktıTrajedide yeni perde... Son sözleri ortaya çıktı#Alec Baldwin
Trabzonsporun elinden kaptı, Fenerbahçe kiraladıTrabzonspor'un elinden kaptı, Fenerbahçe kiraladı! #Fenerbahçe
Erdoğan’ın açtığı tazminat davasında karar Kılıçdaroğlu’nun ödeyeceği para burs olarak dağıtılacakErdoğan’ın açtığı tazminat davasında karar! Kılıçdaroğlu’nun ödeyeceği para burs olarak dağıtılacak#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Salgın kâbusu geri döndü... Acil ihtiyaçlarınızı alıp stoklayınSalgın kâbusu geri döndü... "Acil ihtiyaçlarınızı alıp stoklayın" #Koronavirüs
Kardeş ülke dağılma riski altında Her an çatışma çıkabilir...Kardeş ülke dağılma riski altında! Her an çatışma çıkabilir...#Bosna Hersek
Pınar Gültekin davasında yeni detay: Bunu duyunca dünya bir kez daha başımıza yıkıldıPınar Gültekin davasında yeni detay: Bunu duyunca dünya bir kez daha başımıza yıkıldı#Pınar Gültekin
MİTten operasyon Rus casuslar böyle yakalandıMİT'ten operasyon! Rus casuslar böyle yakalandı#MIT
Herksin konuştuğu araba 47 yıldır yerinden kıpırdamadıHerksin konuştuğu araba! 47 yıldır yerinden kıpırdamadı #İtalya
Bahçeli yeni çalışmayı duyurdu: Arkadaşlarımızı Anadoluya gönderiyorumBahçeli yeni çalışmayı duyurdu: Arkadaşlarımızı Anadolu'ya gönderiyorum#MHP
Dün Kanıtlayın hisselerimi satacağım demişti... İşler kızışıyor Elon Muska yanıt gecikmediDün 'Kanıtlayın hisselerimi satacağım' demişti... İşler kızışıyor! Elon Musk'a yanıt gecikmedi#Elon Musk
Fiyatlar değişti İşte en ucuz otomobillerFiyatlar değişti! İşte en ucuz otomobiller#Otomobil
Babam da beni Amerikaya balayına göndermişti'Babam da beni Amerika'ya balayına göndermişti'#İdo Tatlıses
O film de kara listeye girdi: Kocam lanetlendiO film de kara listeye girdi: Kocam "lanetlendi' #Alec Baldwin
Galatasarayda şok Ülkesine gitti, 1 ay yok...Galatasaray'da şok! Ülkesine gitti, 1 ay yok...#Galatasaray
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Son Dakika: Galatasaray'da Rezan Epözdemir Fatih Terim'in maaşını açıkladı!

#Galatasaray#Fatih Terim#Maaş
Son Dakika: Galatasarayda Rezan Epözdemir Fatih Terimin maaşını açıkladı

Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir, Fatih Terim'in maaşının 21 milyon TL olduğunu açıkladı.

Haberin Devamı

Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir, son dönemde teknik direktör Fatih Terim'in maaşına ilişkin çıkan haberlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rezan Epözdemir, daha önce 2 milyon avro üzerinden 18 milyon TL kazanan Fatih Terim ile yeni sözleşma kapsamında 21 milyon TL üzerinden anlaşma yaptıklarını ifade etti. Özdemir ayrıca deneyimli çalıştırıcının maaşının bugünkü kur üzerinden 1.9 milyon avroya tekabül ettiğinin altını çizdi.

Galatasarayda Rezan Epözdemirden Felipe Melo açıklaması

Galatasaray'da Rezan Epözdemir'den Felipe Melo açıklaması!

Rezan Epözdemir, "Hocamız boş mukaveleye imza attı, bir ücret yazmadı. Kamuoyunda 3 milyon Euro'lar, 35-40 milyon TL'lerden bahsediliyor. Bu rakamlar çok afaki ve gerçek dışı. Hocamız 18 Milyon TL yani 2 Milyon € alıyordu. Sözleşme yapıldığı gün € 10,5'lardaydı, yani 21 Milyon TL'ye denk geliyor. Biz bu rakamı arttırmadan, 21 Milyon TL üzerinden anlaşma yaptık. Bugünkü kurdan 1,9 Milyon €'ya tekabül ediyor." dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Fatih Terim#Maaş

BAKMADAN GEÇME!

Alec Baldwin olayında flaş gelişme... Korkunç gerçek gün yüzüne çıktı

Alec Baldwin olayında flaş gelişme... Korkunç gerçek gün yüzüne çıktı

TOKİ satışa çıkardı En ucuzu 166 bin lira

TOKİ satışa çıkardı! En ucuzu 166 bin lira

Pınar Altuğ aşka geldi

Pınar Altuğ aşka geldi

Bu da sanal sömürü

Bu da sanal sömürü

18 yaş altında 310 bin yeni vaka

18 yaş altında 310 bin yeni vaka