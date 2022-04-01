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Son dakika: Galatasaray'da Pulgar transferi için çarpıcı iddia! Torrent...

#Galatasaray#Pulgar#Transfer
Son dakika: Galatasarayda Pulgar transferi için çarpıcı iddia Torrent...

Galatasaray'ın ara transferde Fiorentina'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Erick Pulgar ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

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Galatasaray'da Erick Pulgar transferiyle ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Ara transferde taraftarlar Gedson Fernandes'i beklerken Portekizli oyuncuyu Beşiktaş'a kaptıran Sarı-kırmızılı kulüp, son günde Fiorentina'dan Şilili ortay sahayı kadrosuna katmıştı.

Taylan ve Berkan'dan formayı almayı başaramayan Pulgar'ın transferi eleştiri almıştı. Şilili orta sahanın transferiyle ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Sabah'ın haberine göre transferde defansif yönü güçlü bir orta saha isteyen teknik direktör Torrent, Gedson Fernandes yerine önceliğini Roma'dan Amadou Diawara'ya verdi. Başkan Burak Elmas'ın danışmanı Luis Campos, İtalya bağlantılarını kullanarak Pulgar'ı bitirdi.

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Fiorentina, 1.2 milyon euro maliyetten kurtulmak adına Şilili 6 numara için kiralama bedeli istemedi. Pulgar'a 750 bin Euro veren Galatasaray, 75 bin Euro menajer ücreti ödedi.

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Campos'un İtalya'daki transferlerine aracılık eden Ludovic Fattizzo'nun da Fiorentina'dan 150 bin Euro komisyon aldığı ortaya çıktı.

Pulgar hamlesinden Campos cephesi ve Fiorentina kârlı çıkarken, orta sahadaki sorunu çözülmeyen Galatasaray, 825 bin Euro'sunu çöpe atmış oldu.

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#Galatasaray#Pulgar#Transfer

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