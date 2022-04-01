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Son Dakika: Süper Lig'in yayın ihalesinde son durum ne? Yeni sezonda yayıncı kuruluş kim olacak? Ters köşe karar...

#Yayın İhalesi#Süper Lig#Futbol
Son Dakika: Süper Ligin yayın ihalesinde son durum ne Yeni sezonda yayıncı kuruluş kim olacak Ters köşe karar...

Kördüğüme dönen yayın ihalesinde gözler 4 Nisan’da gerçekleşecek toplantıya çevrildi. Federasyon, Saran’la anlaşmak istemedi, TRT de çekildi. Mevcut yayıncı kuruluşla masaya oturulacak. Sözleşmenin 1 yıl daha uzatılması ve 2.5 milyar TL’ye anlaşma sağlanması bekleniyor.

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Türk futbolunda gözler yayın ihalesinde... Kasım ayında başlayan süreç henüz çözülmedi. Kulüpler önceki gün gerçekleştirdiği toplantıda tüm yetkiyi Ahmet Ağaoğlu’na verdi.

4 Nisan’da federasyonda özel bir toplantı var. Bu toplantıya kulüpleri temsilen Ahmet Ağaoğlu katılacak. Toplantının diğer tarafları ise TFF Yönetim Kurulu Üyeleri ve mevcut yayıncı kuruluş olacak.

Fanatik'in haberine göre; beklentilerin altında gelen teklifler, TRT’nin çekilmesi, Saran’la sözleşme imzalanmamasının ardından federasyon Digitürk ile anlaşma zemini bulmakta karar kıldı. Mevcut yayıncı kuruluşla yapılacak olan toplantıda aynı şartlarla 1 yıl daha devam etme seçeneği sunulacak. Son sene TFF’ye 2.65 milyar TL ödeme yapan Digitürk’ün yeni ihaledeki teklifi 2.1 milyar TL’ydi. Tarafların aynı sona eren ihaledeki şartlarla 2.5 milyar TL’ye el sıkışmaları bekleniyor.

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Danışmanlık sınıfta kaldı!

550 milyon Dolar’la başlayan ve TL bazında 2.65 milyar TL ile sona eren ihale sürecinde kulüpler, yayıncı kuruluşun her sezon indirime giden tavrından rahatsızdı. Ancak TFF’nin ihale sürecindeki pazarlama stratejileri ve danışmanlık alınan IMG firmasının kamuoyunu tatmin etmeyen çalışmalarıyla gelen teklifler beklentiler çok altında kaldı. Bu nedenle TFF, en azından bir sezon daha mevcut yayıncı kuruluşla devam ederek gelecek yıl daha geniş kapsamlı bir çalışmayla ihale sürecini organize etmek istiyor.

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#Yayın İhalesi#Süper Lig#Futbol

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