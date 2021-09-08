Son dakika: Galatasaray'da Muslera endişesi! Trabzonspor maçında...

Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi ve kaptanı Fernando Muslera'yı Trabzonspor maçı öncesi uzun bir uçak yolculuğu bekliyor. Muslera'nın forma giyeceği maçta Uruguay, Ekvador ile Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece saat 01:30'da karşı karşıya gelecek.

Cuma öğle saatlerinde Montevideo'dan Madrid aktarmalı olarak İstanbul'a gelecek olan Muslera'nın Cumartesi öğleden sonra İstanbul'da olması bekleniyor.

Trabzonspor maçı öncesi antrenmana çıkması zor gözüken Muslera'nın yetişmemesi halinde Fatih Terim'in elinde Fatih Öztürk, İsmail Çipe veya Berk Balaban seçenekleri var.