Son Dakika: Fenerbahçe'de Valencia paniği! Yetişme ihtimali zor görünüyor

Spor Servisi / Süleyman ARAT - F.Bahçe’nin en formda gol silahı olan Enner Valencia’nın milli takımdan geç dönecek olması, teknik ekibi arayış içine soktu. Pazartesi günü Şili maçında milli formayı terleten Valencia bu mücadeleden 3 gün sonra (perşembeyi cumaya bağlayan gece 01.30’da) Uruguay deplasmanında sahaya çıkacak.

Yıldız futbolcu ertesi gün direkt uçuş bulabilse bile yaklaşık 17,5 saatlik uçak yolculuğunun ardından pazar günü saat 17.00’de başlayacak Sivas maçında oynaması zor gözüküyor.

3 MAÇTA 5 GOLÜ VAR

Bu sezon çıktığı 3 resmi maçta 5 gol atan Valencia’nın yol yorgunu olması nedeniyle Vitor Pereira’nın bu maçta osayi-samuel veya sakatlıktan dönen İrfan Can’a forma şansı vermesi bekleniyor. Demokratik Kongo ile pazartesi günü Benin deplasmanında görev alan Tisserand ile dün Güney Kore’nin evinde Lübnan’ı konuk ettiği maçta 11’de sahaya çıkan Kim’in zamanında dönmelerinde ve Sivas maçında forma giymelerinde ise bir problem gözükmüyor.

TARAFTARLARA DEPLASMAN MAÇI UYARISI

Avrupa Ligi D Grubu’nda mücadele edecek F.Bahçe, UEFA’nın deplasman yasağına son vermesinin ardından yurt dışında takımı desteklemek isteyen taraftarların kulübün açıklamasını beklemesini önerdi. Gerekli görüşmelerin devam ettiği belirtilirken konuyla ilgili bilgilendirme yapılacağı belirtildi.

PELKAS DÖNDÜ CRESPO iLK iDMANINA ÇIKTI

Sivas hazırlıklarını sürdüren F.Bahçe’de yeni transfer Crespo ile sakatlıktan çıkan Pelkas takımla çalıştı. novak özel program dahilinde idman yaptı, serdar Dursun ve sosa’nın tedavisi sürdü. Ferdi ise ayrı çalıştı.

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