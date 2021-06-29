Son Dakika: Galatasaray'da Mostafa Mohamed için endişeli bekleyiş

Sol diz iç yan bağlarında esneme meydana gelen ve kemik ödemi bulunan Mısırlı santrforun sahalardan ne kadar uzak kalacağı sorusunun en geç perşembe günü yanıt bulması bekleniyor.

FALCAO YA DA BABEL

Teknik direktör Fatih Terim, 21 Temmuz’da PSV Eindhoven ile oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemesine ilişkin planlarını Mostafa Mohamed’in durumuna göre belirleyecek.

Mısırlı futbolcu PSV maçına yetişememesi halinde Terim’in forvette değerlendireceği isimler Radamel Falcao ile Ryan Babel olacak. Mostafa Mohamed’in sakatlığı nedeniyle de takımdan gönderilmesi düşünülen Falcao da PSV maçı için ismi UEFA listesine yazılacak.

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