MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor HaberleriSon Dakika: Galatasaray'da Mostafa Mohamed için endişeli bekleyiş
GeriSpor Son Dakika: Galatasaray'da Mostafa Mohamed için endişeli bekleyiş
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Spor Arena
Haber Giriş: 29.06.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Galatasaray'da Mostafa Mohamed için endişeli bekleyiş

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika: Galatasaray'da Mostafa Mohamed için endişeli bekleyiş

G.Saray’ın önceki gün Dinamo Bükreş ile oynadığı hazırlık maçının 4. dakikasında sakatlanarak oyunu yarıda bırakan Mostafa Mohamed’in durumu, sarı kırmızılılarda endişeli bir bekleyişe yol açtı.

Sol diz iç yan bağlarında esneme meydana gelen ve kemik ödemi bulunan Mısırlı santrforun sahalardan ne kadar uzak kalacağı sorusunun en geç perşembe günü yanıt bulması bekleniyor.

FALCAO YA DA BABEL

Teknik direktör Fatih Terim, 21 Temmuz’da PSV Eindhoven ile oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemesine ilişkin planlarını Mostafa Mohamed’in durumuna göre belirleyecek.

Mısırlı futbolcu PSV maçına yetişememesi halinde Terim’in forvette değerlendireceği isimler Radamel Falcao ile Ryan Babel olacak. Mostafa Mohamed’in sakatlığı nedeniyle de takımdan gönderilmesi düşünülen Falcao da PSV maçı için ismi UEFA listesine yazılacak.

Son Dakika: Galatasarayda Mostafa Mohamed için endişeli bekleyiş

Misli.com'dan yeni üyelere özel kampanya! 100 TL oyna, 100 TL kazan, hemen katıl...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi