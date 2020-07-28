Son Dakika | Galatasaray'da Mensah ve Kaan Ayhan transferlerinin sponsoru Belhanda!

Aslan’ın 10 numarası Belhanda, Galatasaray’da yolun sonuna geldi. Elinde oyun kurucu pozisyonunda bir futbolcusu kalmayan teknik patron Fatih Terim, Kayserispor’dan Bernard Mensah’ın transferini her şeyden çok istiyor. Ancak 3.6 milyon Euro’yu bulan bonservis bedelinin ödenmesi için, kulübün bir satış yapması şart. Bu sebeple Belhanda’nın bileti kesilmiş durumda. Yıldız futbolcunun menajeri D’Avila ile yapılan görüşmede, bu hafta satışın ne pahasına olursa olsun gerçekleşmesi isteniyor. Arap kulüpleriyle yıllık 4-5 milyon Euro arasında pazarlıklar yapan D’Avila, bonservis talep edilmemesi durumunda transferin hemen resmiyete döküleceğini Galatasaray’a bildirdi.

Kaan Ayhan’ı da getirecek!

Buna karşın Sarı-Kırmızılılar, en kötü ihtimalle bu transferden 9 milyon Euro bekliyor. Böylece bu paranın bir bölümüyle Mensah transferi, kalanıyla da diğer bonservisli takviyeler yapılabilecek. Fortuna Düsseldorf’un stoperi Kaan Ayhan da bu isimlerden biri. Takımın toplanacağı 12 Ağustos’tan önce operasyonu bitirmek isteyen yönetim de, oyuncu satışlarının bu hafta tamamlanması durumunda, dış transferin çok daha kolay olacağını düşünüyor. (Fanatik)

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