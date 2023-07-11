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Son Dakika: Galatasaray'da Mauro Icardi'nin maliyeti herkesi şaşırtacak!

Güncelleme Tarihi:

#Mauro İcardi#Transfer#Galatasaray
Son Dakika: Galatasarayda Mauro Icardinin maliyeti herkesi şaşırtacak
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 11, 2023 08:56

Galatasaray, Mauro Icardi ile 3+1 yıllık anlaşma sağlarken, 30 yaşındaki futbolcuya yıllık 10 milyon Euro maaş verecek. İcardi sonrasında kulübü Paris Saint-Germain ile pazarlıklar tüm hızıyla devam ederken, sarı-kırmızılılar vites yükseltti.

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Şampiyonlar Ligi ön elemesinde mücadele edecek olan Galatasaray çalışmalarını sürdürürken, sarı-kırmızılılarda transfer gündeminin birinci maddesi Mauro Icardi...

Uzun süredir Arjantinli oyuncunun bonservisini almak için uğraş veren sarı-kırmızılılarda Sportif A.Ş. yöneticisi Erden Timur, transferde önemli aşama kaydettiklerini söylemişti. Bu gelişme sonrası Galatasaray, 30 yaşındaki forvete kavuşmak için gün saymaya başladı. Mauro Icardi'nin Galatasaray'a maliyeti ise herkesi şaşırtacak cinsten.

MAAŞI NETLEŞTİ

Galatasaray, Arjantinli forvetle 3+1 yıllık anlaşma sağlarken, 30 yaşındaki futbolcuya yıllık 10 milyon Euro maaş verecek. İcardi sonrasında kulübü Paris Saint-Germain ile pazarlıklar tüm hızıyla devam ederken, sarı-kırmızılılar vites yükseltti.

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ÇÖZÜM BONUSLARDA

Sabah'ın haberine göre; ilk etapta 1 sezon kontratı kalan oyuncu için 20 milyon Euro isteyen Fransız kulübü, sonrasında 15 milyon Euro'ya kadar indi. Fakat sarı-kırmızılıların bu seviyeye çıkmak gibi bir düşüncesi bulunmuyor.

Yönetim, ilk etapta 10 milyon Euro'luk önerisini PSG'ye iletirken aradaki fark şu anda 5 milyon Euro. Aslan, 11 milyon Euro artı 2 milyon Euro'luk bonuslarla işi bitirmeye çalışırken bonusların detayları görüşülüyor.

BÖYLE KARŞILAMA GÖRÜLMEYECEK

Galatasaray camiasında Mauro İcardi heyecanı yaşanıyor. Bu hafta işi resmen bitirmek isteyen yönetim görkemli bir karşılama planlıyor. İstanbul'a özel bir uçakla yeniden inecek olan İcardi'yi geçen sezon başındaki gelişinden çok daha fazla taraftarın havalimanında karşılaması bekleniyor.

WANDA'YA İLK KUTLAMA MAURO ICARDI'DEN

Mauro İcardi, önceki gün Wanda Nara ile birlikte ödül törenine katılırken eşinin kazandığı en iyi çıkış yapan yeni televizyon yıldızı ödülünü ilk kutlayan isimdi. İkili, organizasyon öncesinde ise aile fotoğrafı çektirdi.

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#Mauro İcardi#Transfer#Galatasaray

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