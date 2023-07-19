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Son Dakika: Galatasaray'da Marcel Sabitzer operasyonu!

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#Transfer#Galatasaray#Sabitzer
Son Dakika: Galatasarayda Marcel Sabitzer operasyonu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 19, 2023 10:19

Galatasaray'ın Bayern Münih’in kadrosunda düşünmediği Avusturyalı orta saha Marcel Sabitzer için harekete geçtiği öne sürüldü.

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Galatasaray, kadrosuna yeni bir isim daha eklemek için düğmeye bastı.

Fanatik'in haberine göre; sarı-Kırmızılı takım, Bayern Münih’in kadrosunda düşünmediği Avusturyalı orta saha Marcel Sabitzer için harekete geçti.

Alman ekibiyle 2025’e kadar kontratı bulunan yıldız futbolcunun menajeri ile görüşmelere başlayan Galatasaray’ın yapılan pazarlıklarda önemli bir mesafe katettiği belirtildi.

SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALAMA TEKLİFİ

20 milyon Euro değer biçilen Avusturyalı yıldız için satın alma opsiyonlu kiralama formülünü masada tutan Galatasaray’ın bu önerisi kabul görmezse, makul bir bonservis bedeli teklif edeceği de gelen haberler arasında.

 

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#Transfer#Galatasaray#Sabitzer