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Son Dakika: Galatasaray'da Marcao kamp kadrosuna alınmadı! Transfer görüşmelerinde kriz...

#Transfer#Galatasaray#Marcao
Son Dakika: Galatasarayda Marcao kamp kadrosuna alınmadı Transfer görüşmelerinde kriz...

Zenit ve Sevilla kulüplerinin transfer listesinde yer alan Brezilyalı stoper Marcao, sarı-kırmızılı ekibin Avusturya kampı kadrosuna alınmadı.

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Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Marcao'nun transfer durumu hakkında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

KAMP KADROSUNA ALINMADI

Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları için Avusturya’nın Graz kentine hareket etti.  

Yeni sezon hazırlıklarına teknik direktör Okan Buruk yönetiminde İstanbul’da başlayan Galatasaray, yurt dışı kampı için Avusturya’nın Graz kentine gitti. Sarı-kırmızılı kafile, saat 14.00’te Türk Hava Yolları (THY) ait uçakla Avusturya’ya doğru yola çıktı. Galatasaraylı futbolcular, İstanbul Havalimanı’nda taraftarların fotoğraf çektirme isteklerini de geri çevirmedi.

Graz’a giden sarı kırmızılı kafile, kara yoluyla Bad Waldersdorf kasabasına geçecek. Galatasaray hazırlıklarına 19 Temmuz’a kadar burada devam edecek.

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MARCAO KADROYA ALINMADI

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Zenit ve Sevilla'nın transfer teklifi yaptığı Marcao, Galatasaray'ın Avusturya kampı kadrosuna alınmadı.

SORUN ÇIKARIYOR

Brezilyalı savunma oyuncusu için Sevilla teklifini 12 milyon euroya çıkarırken kulübe gelen en iyi teklifi Zenit'in yaptığı öğrenildi.

Ancak Marcao ve menajerinin 'Sevilla ile anlaştık. Zenit'e gitmeyiz. Galatasaray'da da kalmayacağız' şeklinde bir tutum sergilediği belirtildi.

Sarı-kırmızılı yönetimin Marcao konusunu yarına kadar çözmek istediği kaydedildi.

MONCHI DOĞRULAMIŞTI

Sevilla Sportif Direktörü Monchi, ilgilendiklerini doğruladığı Marcao ile ilgili çarpıcı ifadeler kullanmıştı: “Marcao, listemizde olan stoperlerden biri. Ancak, şu anda transfer için düşündüğümüz tek stoper o değil. Farklı filtrelerimizden başarıyla geçti. Sadece agresif bir stoper değil, aynı zamanda sol ayaklı. Pasör özellikleri var. Belirlediğimiz profile tam olarak uyan bir stoper.”

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#Transfer#Galatasaray#Marcao

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