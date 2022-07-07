Son dakika: Galatasaray’dan transfer taarruzu! Bizzat İtalya'ya uçtu, 7 takviye birden... Sergio Oliveira transferi bitti... Sözleşme detayları...

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Galatasaray’da yoğun bir transfer mesaisi yaşanmaya başladı. Futbol direktörü Cenk Ergün, Marcao’nun transferi için İstanbul’da görüşmeleri yürütürken Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur ise dün sabah İtalya’ya uçtu. Kadrosunu güçlendirmek adına 7 takviye daha yapması beklenen Galatasaray’da hareketlilik arttı. Sarı kırmızılı kulüpte transfer konusunda yaşanan gelişmeler şu şekilde:

SEVİLLA’DAN 14 MİLYON EURO BEKLENİYOR

İspanyol ekibi Sevilla Marcao’nun bonservisi için teklifini 12 milyon Euro’ya çıkardı. Ancak Zenit’in bonuslarla 15 milyon Euro önermesi sonrasında Galatasaray, İspanyollar ile el sıkışmadı. Cenk Ergün dün kulüpte Sevilla idarecileri ile bir araya geldi. Marcao da Sevilla’ya gitmek istediği için Galatasaray, İspanyolların 14 milyon Euro’ya çıkması halinde transfere onay verecek.

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JOAO PEDRO İLE PRENSİPTE SÖZ KESİLDİ

Dün İtalya’ya giden Erden Timur’un transfer hedefinde ise öncelikli olarak iki isim var. İlki Joao Pedro diğeri ise Kaan Ayhan... Galatasaray geçtiğimiz hafta Cenk Ergün’ün yürüttüğü görüşmeler sonrasında Joao Pedro ile el sıkışmıştı. Brezilyalı forvet, sarı kırmızılıların 2 milyon Euro’dan 3 yıllık teklifine ‘Evet’ demişti. Erden Timur da Cagliari Kulübü ile 4-5 milyon Euro bandında bonservis bedeli karşılığında el sıkışıp transferi bitirmek adına görüşmelere başladı. Joao Pedro geçen yıl 39 maçta 13 gol 4 asist ile oynadı.

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SASSUOLO İLE FARK 1.5 MİLYON EURO

İdeal 11’de Abdülkerim Bardakçı, Yunus Akgün ve Kerem Aktürkoğlu’nu düşünen Galatasaray, kadrosuna kaliteli bir yerli daha dahil etmek istiyor. Hem sağ bek hem de stoperde oynayabilmesi nedeniyle Kaan Ayhan’ın ismi ön plana çıktı. Milli futbolcu için 5 milyon Euro isteyen Sassuolo Kulübü bu rakamı 3.5-4 milyon Euro’ya indirmesi halinde Galatasaray tecrübeli ismi kadrosuna katmayı hedefliyor. A Milli Takım’ın da önemli oyuncularından biri olan Kaan Ayhan’ın Sassuolo Kulübü ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

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SERGIO OLIVEIRA TRANSFERİ BİTTİ

Biri santrfor diğeri ise orta saha bölgesinde oynayan iki deneyimli isim menajerler aracılığı ile Galatasaray’a önerildi. Hem Haris Seferovic hem de Sergio Oliveira, Erden Timur’un önüne sunulan isimler.

Oyuncuların maliyeti ile alakalı kulüpleri ile temasa geçen Erden Timur, Porto’da forma giyen Oliveira transferini bitirdi.

4 YILLIK İMZA, 3 MİLYON EURO BONSERVİS

Teknik direktör Okan Buruk'un isteği doğrultusunda önceliği orta saha transferine veren sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz sezonu Roma'da tamamlayan ve bonservisi Porto'da bulunan Sergio Oliveira ile 4 yıllık anlaşmaya vardı. Portekizli orta saha oyuncusu için kulübü Porto'ya 3 milyon Euro bonservis ödenecek.

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Oliveira, İstanbul'da sağlık kontrollerinden geçtikten sonra kendisini 4 yıllığına sarı-kırmızılı renklere bağlayan sözleşmeye imza atacak. Tecrübeli orta saha, daha sonra takımın Avusturya'daki kampına dahil olacak.

UMUT BOZOK 'EVET' DEDİ

Galatasaray, santrfor mevkiinin tamamının yabancı oyunculardan oluşmasını istemiyor. Bu doğrultuda Umut Bozok’u transfer etmek adına temaslar başladı. Süper Lig’de geçen sezon gol kralı olan futbolcu, Galatasaray’a gelmeye hazır olduğunu dile getirdi. Sarı kırmızılılar, 1 yıl daha sözleşmesinin bulunduğu Lorient kulübü ile bu transferi bitirmek adına görüşecek.

JORGE JESUS DA ONU İSTİYORDU

WILLIAM CARVALHO VE IDRISSA GUEYE: Galatasaray’ın orta saha için kadrosuna katmak istediği 2 isim bulunuyor. William Carvalho’yu sarı kırmızılıların yanı sıra Fenerbahçe de istiyor. Galatasaray yöneticileri, Carvalho için önümüzdeki hafta İspanya’ya gidecek.

PSG iSTEMiYOR

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PSG’de kadroda düşünülmeyen İdrissa Gueye de orta sahanın önemli alternatifleri arasında. Bu oyuncu için de girişimler başladı. ·