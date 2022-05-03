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Son Dakika: Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu gerçeği! 20 milyon Euro'ya satılıyormuş...

#Galatasaray#Kerem Aktürkoğlu#Fernando Muslera
Son Dakika: Galatasarayda Kerem Aktürkoğlu gerçeği 20 milyon Euroya satılıyormuş...

Galatasaray'da Burak Elmas'ın ibrasızlığı öncesinde Campos'un, Kerem'in 20 milyon Euro'ya satılabileceği yönünde yönetime rapor sunduğu, hatta eski kulübü Monaco ile olumlu bir görüşme yaptığı öğrenildi. Ancak seçim süreci başlayınca Campos'un da beklemeye geçtiği ortaya çıktı. Öte yandan Muslera, Galatasaray camiasını ikiye böldü.

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Galatasaray 'da yönetimin idari ibrasızlığı öncesinde Başkan Burak Elmas'ın sportif danışmanı olarak görev yapan Luis Campos'un, Kerem Aktürkoğlu'nun transferi konusunda Fransız kulüpleriyle uzun süredir pazarlık halinde olduğu ortaya çıktı.

Fanatik'in haberine göre; uzun yıllar Monaco'da çalışan Campos, Avrupa piyasasında Kerem gibi bir yeteneğin en az 20 milyon Euro'ya satılabileceğini iletti ve bu yönde temaslarda bulunmak üzere Elmas'tan yetki aldı. Ancak kulübün seçim sürecine girmesiyle, temasların azaldığı ve Campos'un da beklemeye geçtiği bildirildi. Kerem'le Fransız kulüplerinin yanı sıra İspanyol devi Atletico Madrid de ilgileniyor. Fakat şu ana kadar kulübe resmi bir teklif ulaşmadığı ifade ediliyor.

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Şartları kabul edilirse...

Ayrıca Elmas yönetimi, kararı yeni seçilecek başkana bırakmak için görüşme taleplerini ileri bir tarihe erteliyor. 23 yaşındaki futbolcu da bir an önce Avrupa'ya bir transfer gerçekleştirmenin hazırlıkları içinde. Campos'un, yeni seçilecek yönetimle de temasa geçeceği ve şartlarının kabul edilmesi durumunda Kerem'i benzer rakamlar karşılığında Fransa'ya götürmeyi teklif edeceği belirtiliyor.

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Muslera camiayı ikiye böldü

Sarı-Kırmızılılar'ın bir bölümü, 36 yaşındaki kalecinin artık eski günlerinden çok uzak olduğunu, özellikle sakatlık sonrası toparlanmasının kolay olmayacağını savunuyor. Bir diğer grup ise Muslera'nın Galatasaray 'a çok sayıda şampiyonluk kazandırdığını, tecrübesiyle yine fark yaratabileceğini ileri sürüyor. Galatasaray'daki sözleşmesi devam eden tecrübeli eldiven ise bu tartışmaların dışında, kariyerine Sarı-Kırmızılı formayla devam etmenin planlarını yapıyor.

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#Galatasaray#Kerem Aktürkoğlu#Fernando Muslera

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