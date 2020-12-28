Son Dakika | Galatasaray'da ilk transfer tamam! Son maçına çıktı...

Süper Lig'in lideri Galatasaray devre arası transfer dönemine hızlı giriyor.

Sarı-Kırmızılı takım bir süredir görüşme halinde olduğu Kasımpaşa forması giyen Aytaç Kara ve kulübüyle anlaşmaya vardı. 27 yaşındaki futbolcu Sarı-Kırmızılı takımın devre arasındaki ilk transferi olacak.

Bonservissiz gelecek!

Galatasaray Aytaç Kara için Kasımpaşa ve oyuncuyla anlaşmaya vardı. Kulübüyle sezon sonunda sözleşmesi bitecek Aytaç için bonservis bedeli ödenmeyecek. Kısa süre içinde Aytaç ile 2.5 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor.

Beşiktaş istedi! Galatasaray'ı tercih etti...

Beşiktaş da Aytaç Kara ile yakından ilgilendi ancak oyuncunun tercihi Galatasaray oldu. Aytaç'ın bu tercihinde Fatih Terim'in etkisi olduğu öğrenildi.

Son maçına çıktı!

Bu sezon Süper Lig'in ilk yarısında Kasımpaşa formasıyla 12 maça çıkan orta saha oyuncusu 12 maçta 2 gol, 2 de asist yapmıştı.

Başakşehir ile 2-2 kalan Kasımpaşada maçın 43. dakikasında kırmızı kart gören Aytaç Kara, takımıyla son maçına çıkmış oldu.

Aytaç Kara kimdir?

23 Mart 1993 yılında İzmir Bornova'da dünyaya gelen Aytaç, Türk futbolcudur. Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da oynamaktadır. Orta sahada görev yapan 27 yaşındaki futbolcu, 1,88 m boyundadır.

Futbola Altay altyapısında başlayan Aytaç, 2010 yılında profesyonelliğe geçiş mukavelesi imzalayarak as takıma alındı. Altay için ilk resmî karşılaşmasına 22 Ağustos 2010 tarihinde TKİ Tavşanlı Linyitspor'a karşı oynanan 1. Lig karşılaşmasında çıktı. Altay'da ilk sezonunda 1'i Türkiye kupası olmak üzere 2 karşılaşmada forma giyen Kara, İkinci sezonunda 20 maçta forma giymiştir.

Milli Takım Kariyeri

2012-2013 transfer döneminde Süper lig ekiplerinden Eskişehirspor'a transfer olmuştur. 2014-2015 sezonunun devre arası transfer döneminde Trabzonspor'a transfer olmuştur. Trabzonspor'un ardından Yeni Malatyaspor ve Bursaspor formalarını terleten Kara, şu sıralar Kasımpaşa'da görev alıyor.

5 kez Türkiye U-18 millî takımına çağrılan Aytaç Kara, 5 kez Türkiye U-18 millî takımı formasını giymiştir. 1 Kez ise A Millî forma giymiştir. (Fanatik)

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