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GeriFutbol Son dakika | BB Erzurumspor, İbrahim Sissoko'nun sözleşmesini feshetti!
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Futbol
AA
Haber Giriş: 28.12.2020 - 14:50 | Son Güncelleme:

Son dakika | BB Erzurumspor, İbrahim Sissoko'nun sözleşmesini feshetti!

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Son dakika | BB Erzurumspor, İbrahim Sissoko'nun sözleşmesini feshetti!
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Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, İbrahim Sissoko'nun kulüple olan sözleşmesini tek taraflı feshettiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, orta saha oyuncusu İbrahim Sissoko'nun, sözleşmesini tek taraflı feshettiği belirtilerek, "Kulübümüz tarafından ilgili feshin haksızlığının tespiti adına gerekli yasal işlemler ivedilikle başlatılacaktır." ifadesi kullanıldı.

Yeni Malatyaspor 1-3 Erzurumspor
Yeni Malatyaspor 1-3 Erzurumspor

Son dakika | BB Erzurumspor, İbrahim Sissokonun sözleşmesini feshetti

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