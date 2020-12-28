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Son dakika | BB Erzurumspor, İbrahim Sissoko'nun sözleşmesini feshetti!
Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, İbrahim Sissoko'nun kulüple olan sözleşmesini tek taraflı feshettiğini duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, orta saha oyuncusu İbrahim Sissoko'nun, sözleşmesini tek taraflı feshettiği belirtilerek, "Kulübümüz tarafından ilgili feshin haksızlığının tespiti adına gerekli yasal işlemler ivedilikle başlatılacaktır." ifadesi kullanıldı.
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