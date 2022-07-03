Son dakika: Galatasaray'da Fernando ile anlaşma tamam! William Carvalho olmazsa...

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Transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'da ön libero arayışları doğrultusunda gündeme sürpriz bir isim daha geldi. Erden Timur, uzun süredir adı Fenerbahçe ile anılan William Carvalho ile görüştüklerini açıklamıştı. Real Betis forması giyen 30 yaşındaki Brezilyalı futbolcu için pazarlıklar sürüyor.

Fanatik'in haberine göre Sarı-Kırmızılılar diğer taraftan Antalyaspor'un 6 numarası Fernando Lucas'la da temas halinde. Kısa süre önce prensip anlaşmasına varılan 30 yaşındaki Sambacı'nın 1.5 milyon Euro'luk çıkış maddesi ödendiğinde transfer gerçekleşecek.

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Ancak Galatasaray cephesinin Carvalho ismine daha fazla ağırlık verdiği, bu anlaşma gerçekleşirse Fernando'dan vazgeçilme ihtimalinin yüksek olduğu öğrenildi.

Hadziahmetovic el yakıyor

Bu arada Galatasaray'ın önde gelen ön libero adaylarından Amir Hadziahmetovic'in bonservis pazarlıklarında ise ilerleme kaydedilemediği ortaya çıktı. Transferi para artı takas formülüyle çözmeyi planlayan Sarı-Kırmızılılar, Konya cephesini istenen bonservis seviyesine getiremedi. Bu gelişme üzerine alternatif isimlerin temaslarına daha çok ağırlık verildiği bildirildi.

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