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Son Dakika: Galatasaray'da Fatih Terim'den Morutan kararı! Lazio maçı sonrası...

#Galatasaray#Morutan#Fatih Terim
Son Dakika: Galatasarayda Fatih Terimden Morutan kararı Lazio maçı sonrası...

Son dakika haberi... Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Lazio maçında sağ açıkta forma verdiği ve başarılı oyunuyla dikkat çeken Morutan'ın saha içindeki pozisyonunu sık sık değiştirmeyi sürdürecek.

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Kasımpaşa ve Trabzonspor deplasmanlarında ofansif 8 numara olarak merkezde oynayan Morutan'ın Lazio maçında görev yeri değişti. Sağ açığa geçen Rumen yıldız galibiyet golünün ortasını yapan isimdi ve bir şutu direkte patladı.

Sabah'ın haberine göre; çok yönlü hücum oyuncusu olan Morutan'ı, Fatih Terim dönüşümlü olarak merkez ve kanatta kullanmayı sürdürecek.

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Süper Lig'de 2 maçta forma giyen oyuncu 1 asist ile yola devam ederken, maç başına 2 şut attı. %79'luk pas isabetinin yanı sıra maç başına 3.5 dripling yapan genç oyuncu 16 başarılı pas ortalaması tutturdu.

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#Galatasaray#Morutan#Fatih Terim