Son Dakika: Galatasaray'da Fatih Terim'den Morutan kararı! Lazio maçı sonrası...

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Kasımpaşa ve Trabzonspor deplasmanlarında ofansif 8 numara olarak merkezde oynayan Morutan'ın Lazio maçında görev yeri değişti. Sağ açığa geçen Rumen yıldız galibiyet golünün ortasını yapan isimdi ve bir şutu direkte patladı.

Sabah'ın haberine göre; çok yönlü hücum oyuncusu olan Morutan'ı, Fatih Terim dönüşümlü olarak merkez ve kanatta kullanmayı sürdürecek.

Süper Lig'de 2 maçta forma giyen oyuncu 1 asist ile yola devam ederken, maç başına 2 şut attı. %79'luk pas isabetinin yanı sıra maç başına 3.5 dripling yapan genç oyuncu 16 başarılı pas ortalaması tutturdu.