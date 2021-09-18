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Son Dakika Haberi... Dünya bu selamı konuşuyor! Maurizio Sarri ve Fatih Terim...

#Fatih Terim#Sarri#Galatasaray
Son Dakika Haberi... Dünya bu selamı konuşuyor Maurizio Sarri ve Fatih Terim...

Karşılaşma öncesinde “Fiorentina’dayken sık sık maçlarını takip etmeye giderdim. Onun gibi büyük tüm antrenörleri inceledim” diyen İtalyan teknik adam, Türk Telekom Stadı’nda kendisini selamlamaya gelen Terim’e iki elini kaldırıp önünde eğilerek saygısını gösterdi. Sarı kırmızılıların tecrübeli teknik direktörü ise meslektaşına sarılarak teşekkür etti.

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Spor Servisi / Koray DURKAL - UEFA Avrupa Ligi’nde Galatasaray ve Lazio arasında yaşanan rekabet kadar geceye damga vuran bir başka olay, İtalyan teknik direktör Maurizio Sarri ve Fatih Terim arasında gerçekleşti. Maçtan bir gün önce düzenlenen basın toplantısında Fatih Terim ile ilgili gelen soruya Sarri “Terim, İtalya’da silinmez bir hatıra bıraktı. Fiorentina’yı yönettiğinde Floransa’da çok sevilen bir teknik direktördü. Sık sık maçlarını takip etmeye giderdim. Onun gibi büyük tüm antrenörleri inceledim” şeklinde övgü dolu ifadelerle yanıt verdi.

Fatih Terim'i mahcup etti

Terim de hem maç öncesi Corriere dello Sport’ta çıkan röportajında hem de basın toplantısında Lazio’nun İtalyan teknik adamla Serie A’da şampiyonluğa oynayabilecek bir takım kurduğunu vurguladı. Maç günü ise iki teknik adam karşılaştığında ilginç bir görüntü ortaya çıktı. Sarri, Fatih Terim’in yanına giderken meslektaşına olan saygısını göstermek için önünde eğilerek onu selamladı. Bu jest karşısında mahcup olan Terim, İtalyan teknik adama sarılarak teşekkür etti. İkili kısa bir sohbetin ardından birbirlerine başarı dileklerinde bulunarak kulübelerine doğru gitti.

Son Dakika: Galatasaray - Lazio maçından sonra İtalyanlar bunu konuşuyor

Son Dakika: Galatasaray - Lazio maçından sonra İtalyanlar bunu konuşuyor!

Sarri beni onurlandırdı

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Karşılaşma sonrası basın toplantısında İtalyan gazetecilerin sorularını yanıtlayan Terim, Sarri’ye şu sözlerle teşekkür etti: “Sarri benim için çok güzel şeyler söylemiş. Beni takip ettiğini, İtalya’dayken karşılaşmalarıma geldiğini söylemiş. Beni mahcup da etti. Kendisine sarıldım, tebrik ettim ve beğendiğimi söyledim. Sarri iyi bir meslektaşım. Kendisine saygı duyuyorum. Çok iyi bir teknik adam. Antrenörlük yaptığı takımları seyrediyorum. Futbol anlayışı olan, ondan vazgeçmeyen, önemli takımları da başarıya götüren çok değerli bir teknik direktör kendisi. Ondan bunları duymak da beni onurlandırdı.”

TERiM’iN ÇALIŞTIRDIĞI TAKIMLAR

· Galatasaray · A Milli Takım · Milan · Fiorentina · Göztepe · Ankaragücü

ŞAMPİYONLUKLAR

· UEFA Kupası · Süper Lig (8) · Türkiye Kupası (3) · Türkiye Süper Kupa (4)

SARRI'NİN ÇALIŞTIRDIĞI TAKIMLAR

· Lazio · Juventus · Chelsea · Napoli · Empoli · Sorrento · Alessandria · Grosseto · Perugia · Verona

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ŞAMPİYONLUKLAR

· İtalya Serie A · Avrupa Ligi

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#Fatih Terim#Sarri#Galatasaray