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Son Dakika: Galatasaray'da Erden Timur'dan ters köşe! Herkes İngiltere derken 3 transfer bitiyor...

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#Galatasaray#Transfer#Paredes
Son Dakika: Galatasarayda Erden Timurdan ters köşe Herkes İngiltere derken 3 transfer bitiyor...
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 07, 2023 08:57

Transfer çalışmaları için bir süredir İngiltere’de bulunan Erden Timur, sağ gösterip sol vurmaya hazırlanıyor... Galatasaray'ın asıl hedefinin Ada olmadığı ve hedef şaşırtmak adına İngiltere'yi kullandığı, aslında Cim Bom'un Ada'da oynamayan 3 yıldız için anlaşma sağladığı ortaya çıktı! İşte o isimler...

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Galatasaray ile PSG arasında son yılların en büyük transfer operasyonlarından biri gerçekleşmek üzere. Transfer çalışmaları için bir süredir İngiltere’de bulunan Erden Timur’un asıl hedeflerinden birinin, Fransız kulübüyle yapılacak olan anlaşma olduğu öğrenildi. Fransa’daki haber kaynaklarında son dakika olarak geçilen gelişmeye göre Sarı-Kırmızılılar, bir süredir başkanlar özelinde görüşme halinde ve temaslara son noktayı koymayı hazırlanıyor

Son teklif 8 milyon Euro

Hedefte 3 isim birden var. İddiaya göre Galatasaray hem Arjantinli golcü Icardi’nin hem bir başka Arjantinli orta saha Paredes’in hem de İspanyol sol bek Bernat’ın bonservisini almayı planlıyor. Sarı-Kırmızılılar bir taraftan Icardi ile pazarlıklara devam ederken, son teklifini 8 milyon Euro yıllık garanti ücret üzerinden yapmıştı. Artık Güney Amerikalı yıldızın vereceği cevap bekleniyor.

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Eleme maçlarından önce

Her ne kadar Suudi Arabistan kulüpleri de astronomik teklifleriyle devrede olsa da Galatasaray’ın golcü oyuncuyu renklerine bağlamaya çok yaklaştığı belirtiliyor. Hedef, Temmuz ayının son haftasındaki Şampiyonlar Ligi eleme maçlarından önce Icardi’yi İstanbul’a getirebilmek.

İkisi de çok sıcak

Icardi ile birlikte Paredes transferinde de Galatasaray mutlu sona çok yakın. Juventus’la kiralık sözleşmesi sona eren, bonservisini elinde bulunduran PSG’nin de gelecek planları arasında yer almayan 29 yaşındaki orta saha, vatandaşı Icardi gibi Sarı-Kırmızılı formaya çok sıcak yaklaşıyor. Yönetim bu transferi de eleme turundan önce bitirip, orta sahada Torreira - Paredes ikilisini kullanmanın hesaplarını yapıyor.

Hepsinin önüne geçti

Sol bek arayışlarında da son olarak PSG’nin bir başka yıldızı, Juan Bernat öne çıktı. Valencia ve Bayern Münih dönemlerinin ardından 5 yıldır PSG forması giyen 30 yaşındaki İspanyol futbolcu Bernat, artık yeni bir maceraya yelken açmaya hazır. Fransız devi, tecrübeli sol bekin transferinde de Galatasaray’a kolaylık sağlamayı kabul etti. Bu bölgenin diğer alternatifleri Angelino, Nuno Tavares, Rogerio gibi isimlerin ise şu sıralarda ikinci planda kaldığı belirtiliyor.

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10 numarada acele yok

Mertens’in 36 yaşında olmasına rağmen istekli ve tempolu görüntüsü, Galatasaray’ın 10 numara transferinde aceleci davranmadan daha ince eleyip sık dokumasına yol açtı. Belçikalı hücumcu, bu sezon da Sarı-Kırmızılı ekibi taşıyabileceğini daha şimdiden kanıtladı. Galatasaray Yönetimi, önceliği forvet, sol bek ve orta sahadaki takviyelere verecek.

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#Galatasaray#Transfer#Paredes

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