Son Dakika: Galatasaray'da Erden Timur'dan Alexis Sanchez, Arda Turan, Mertens, Nelsson ve Torreira açıklaması!

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Galatasaray Sportif A.Ş Yönetim Kurulu Başkanvekili Erden Timur, sarı kırmızılı ekibin transfer gündemine ilişkin konuştu.

Arda Turan'ın transferlerdeki rolü hakkında açıklamalarda bulunan Timur, Alexis Sanchez ile ilgilendiklerini de doğruladı ve "Alexis Sanchez istediğimiz oyunculardan bir tanesi. Bu transfer için birkaç kez daha yemek yemeliyiz." dedi.

Erden Timur ayrıca Sevilla'nın ilgilendiği Victor Nelsson'un takımdan ayrılmak istediğini kendisine ilettiğini anlattı.

ERDEN TİMUR'UN AÇIKLAMALARI ŞU ŞEKİLDE:

Arda Turan, büyük bir Galatasaraylı. Her zaman destek olmaya çalışıyor. Transfer sürecinde 4-5 defa konuştuk. Mertens ve Torreira için devreye girmedi. Başka bir oyuncunun transferi için yanımıza geldi.

Birçok ikna yolu deniyoruz. Bu yöntemlerle gitmezseniz parayla çözmeniz gerekiyor. Bu yüzden de 20-25 gün bekliyoruz. Bazen de sabır gerekiyor. Mertens zaten ikna olmuştu, bizi bekliyordu. Lucas da "Ben geliyorum" dedi. Menajerle ilgili basit bir konu vardı orada.

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"MERTENS TAM 6 GÜN BİZİ BEKLEDİ"

Juventus, Mertens'e 5 M€ net teklif etti. Bizzat gözlerimle gördüm. Orada Napoli - Juventus karşıtlığı vardı. Kariyerini Juventus'ta bitirmek istemedi. Juventus dışında çok büyük kulüplerden de teklifler vardı. Mertens tam 6 gün bizi bekledi.

Torreira için 25 gün uğraştık. Avrupa'nın önemli kulüpleri istiyordu. Arsenal, Torreira için 18 M€'dan kapıyı açtı. 15'e kadar düştü. Ama biz 20 gün bekledik, bazen çok sabır gerekiyor. Torreira, Okan Hocamıza "geliyorum" diye mesaj atmıştı.

ALEXIS SANCHEZ İÇİN RESMİ AÇIKLAMA

Alexis Sanchez istediğimiz oyunculardan bir tanesi. Bu transfer için birkaç kez daha yemek yemeliyiz. Arda'nın gelme sebebi, Alexis Sanchez transferi için miydi? Bilmiyorum. Alexis Sanchez transferinde Arda Turan dışında Hakan Çalhanoğlu da devreye girdi. Sağolsun birkaç kez konuştuk onunla da.

Transfer görüşmelerini ben yürüyorum. Stratejik hata yapmamak için. Hayatım çok değişti. Menajerler gece çalışıyorlar. 04.00'dan önce uyuduğumu hatırlamıyorum. Oyuncu iknası da çok değerli. En değerli şey samimiyet. Artık dillendirmeye başlamak lazım. Yeniden şampiyon olacağız. Yeniden Avrupa şampiyonu olacağız. Lamı cimi yok.

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"NELSSON GİTMEK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ"

Nelsson'la ilgili teklifler var. Dün benle de görüştü. Hayalleri olduğunu ve gitmek istediğini söyledi. Bizim de hayallerimizin olduğunu söyledim. Kalmasını istiyoruz ama B planımız da hazır.