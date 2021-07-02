Son dakika: Galatasaray'da Emre Akbaba'dan feda! 1 milyon TL indirim...

Galatasaray iç transferde imzalara devam ediyor. Muslera, Marcao, Emre Taşdemir ve Ömer Bayram'la yeni kontrat yapan sarı-kırmızılı takımda sıradaki isimler Arda Turan ve Emre Akbaba.

Yabancı kuralını dikkate alarak Linnes ve Donk'a veda etmesi beklenen Galatasaray'da Emre Akbaba kıymete bindi. Sabah'ın haberine göre Süper Lig'in dışında Fransa'dan da teklifler alan Emre Akbaba'yı Başkan Burak Elmas'ın, yeni sözleşme konusunda ikna ettiği ortaya çıktı.

SÖZLEŞMESİNDEKİ KUR SABİTLENMİŞTİ, 1 MİLYON TL DAHA İNDİRDİ

Geçmiş dönemde sözleşmesinde 1 milyon 750 bin euro yazsa da euro kuru 5.2'ye sabitlenen yıldız futbolcu, 9.2 milyon TL kazanıyordu.

Emre Akbaba'nın buna rağmen ücretinde de 1 milyon TL indirim yaptığı öğrenildi. Fatih Terim'in, 'Kalsın' raporunu verdiği 28 yaşındaki oyuncu KAP bildirimi yapılmadan Florya'da çalışmalara dahil oldu.