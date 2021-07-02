Son Dakika Transfer Haberi... Galatasaray'dan sürpriz sağ bek zirvesi! Larsen için masada...

Spor Arena / Ali Naci KÜÇÜK - Şener Özbayraklı’nın takımdan ayrılması, DeAndre Yedlin’in yeteri kadar güven vermemesi ve yılbaşında geçirdiği kaza sonucu suratından yaralanan Omar Elabdelloui’nin ağustos ayında gözünden yeni bir operasyon geçirecek olması nedeniyle sağ beke takviye yapma kararı alan Galatasaray Yönetimi, Danimarkalı Jens Stryger Larsen’in transferi için harekete geçti.

Geçen hafta Kaan Ayhan ve Mert Çetin’in transferleri için menajer Ogan Tarhan’la birlikte İtalya’ya giden yönetici Işıtan Gün’ün, Larsen’in kulübü Udinese ile de görüştüğü ortaya çıktı.

İSMAİL ÇOKÇALIŞ LİSTEDE

Udinese, 30 yaşındaki sağ bek için 4 milyon Euro talep etti. 2.5-3 milyon Euro’ya indirilmesi hedefleniyor.

Larsen’in de yıllık 1 milyon Euro istediği bildirildi. Bursaspor’un 21 yaşındaki İsmail Çokçalış’ın da listede olduğu öğrenildi.

Sassuolo, Kaan Ayhan için “Stoper aldığımız zaman sizinle görüşebiliriz” cevabını verirken, öte yandan yıllık 8 milyon liraya yeniden anlaşılan Emre Akbaba, idmanda yer aldı