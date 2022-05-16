Son dakika: Galatasaray'da Dursun Özbek'in adaylık görüşmeleri devam ediyor! Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk'e 'yardımcım olun' dedi...

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Galatasaray'da 11 Haziran'da yapılacak başkanlık seçimine geri sayım devam ederken sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Eski başkanlardan Dursu Özbek, aday olması konusunda camiadan gelen baskı ve talep sonrası çalışmalara başlamıştı. Daha önce aday olmayacağını söyleyen Özbek, dün başkan adayları Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu ile otelinde görüşmeler yapmıştı. Özbek daha başka birçok isimle de yine otelinde görüştü.

HAMAMCIOĞLU VE ÖZTÜRK'TEN GÖRÜŞME SONRASI AÇIKLAMALAR

Dursun Özbek ile yaptıkları görüşmede eski başkanın listesine girebilecekleri iddia edilen adaylar Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk, görüşme sonrasında açıklamalar yaptı.

Bugün bir paylaşım yapan Hamamcıoğlu; "Son gün hukukun labirentlerinden faydalanıp iptal ettirilen 30 Nisan seçimlerinde olduğu gibi, 11 Haziran seçimlerine de ekip olarak var gücümüzle hazırlanıyoruz. Ne mevcut ne de sonradan çıkabilecek adaylarla birleşmemiz veya yarıştan çekilmemiz kesinlikle söz konusu değildir." ifadelerini kullandı.

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Metin Öztürk ise dün akşam şu paylaşımı yapmıştı:

Bugün akşam üzeri 36. Başkanımız Dursun Özbek’in daveti üzerine kahve içtik. Bundan önce olduğu gibi Finansal sorunlar ve çözüm önerileri üzerine 30 dakika sohbet ettik. Durum bundan ibarettir.

BURAK ELMAS: ADAYLIK KENDİ TAKDİRİDİR

Mevcut başkan Burak Elmas da bugün düzenlediği basın toplantısında Dursun Özbek ile geçtiğimiz günlerde yaptığı görüşme hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Bizde eski başkan tabiri yoktur, Dursun Özbek’le birçok kez görüştük. Gayrimenkul projesiyle ilgili kendisinden destek de istemiştim. Dursun Başkan bana ‘Senin olduğun yerde ben aday olmam’ demişti. Kendisiyle sürekli Galatasaray için bazı konuları tartışıyoruz. Başkanımız olarak her konuda bilgi sahibi ve aday olmayacağımı da söyledim. Kendisi aday olursa ya da başkası aday olursa, Galatasaray doğru seçimi yapacaktır"

ÖZBEK'İN GÖRÜŞMELERİ SÜRECEK

Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk'ten 'hayır' cevabı alan Dursun Özbek, Cemal Özgörkey ve Erden Timur'un ardından bugün de görüşmeler yapacak ve gelişmelere göre kararını verecek.

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FIRAT DEVELİOĞLU ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ

Galatasaray'ın 30 Nisan'da yapacağı seçimi mahkemeye başvurusuyla iptal ettiren ve ardından 11 Haziran'daki seçim için başkan adaylığını açıklayan Fırat Develioğlu adaylıktan çekildiğini açıkladı.

Develioğlu açıklamasında; "Sn. Adnan Polat, Sn. Ünal Aysal ve Sn. Dursun Özbek’le rekabet etmeyeceğimi ve bu adaylardan herhangi biri etrafında birleşilmesi gerektiğini savundum. Bu kişilerin özendirilmesi ve kulüp başkanlığına ikna edilmesi gerektiği kanaatindeydim. İçinde bulunduğumuz zor ortamda tüm adayların Sn. Dursun Özbek çatısı altında birleşmesinin gerekli olduğunu görüyorum. Sn. Hamamcıoğlu ve Sn. Öztürk’ün ortak tek bir listeyle Sn. Özbek çatısı altında seçime girmelerinin gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

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CEMAL ÖZGÖRKEY: "GELİP GALATASARAY'A KATKI VERİN"

Galatasaray’da 11 Haziran’da gerçekleşecek başkanlık seçimi öncesi eski başkan Dursun Özbek’in adaylığını açıklayacağı yüksek sesle dile getirilirken Özbek’in listesinde olacağı iddia edilen Cemal Özgörkey, Spor Arena’ya özel açıklamalar yaptı. İki başkan Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu’nun “Dursun Özbek bizi destekliyor.” söylemlerine karşılık Özgörkey, “Alın size destek… Gelip Galatasaray’a katkı verin.” ifadelerini kullandı.

Dursun Özbek ile seçim süreci üzerine bir toplantı yaptığını belirten Cemal Özgörkey, herkesin tek noktada birleşeceği bir süreci arzuladığını dile getirdi.

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İşte Cemal Özgörkey’in Uğur Yapıcı'ya yaptığı açıklamalar:

“Bana düşen bir görev olursa destek vermeye hazırım. Bu sadece yönetici olacağım anlamına gelmemeli. Galatasaray’a her şekilde destek olabilirsiniz. Columbus projemi Dursun Özbek ile de konuştum. Kendisi camiadan herkese ‘gelin kulübü birlikte düzlüğe çıkaralım.’ diyor.”

"Dursun Özbek, başkan adaylarına 'Yardımcım olun' dedi!"

Galatasaray camiasının birleşmesi gerektiğine vurgu yapan Özgörkey, birleşme olmazsa Galatasaray’a yazık olacağını belirterek, “Dursun Özbek, başkan adayları Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk’e ‘yardımcım olun.’ dedi. Metin Öztürk sıcak bakıyor ama Eşref Hamamcıoğlu henüz olumlu dönüş yapmadı. Dursun Bey’in vermek istediği katkıları görmezden gelemeyiz. Florya, Riva ve Kemerburgaz’ı Galatasaray lehine kazandıracağını söylüyor. İki aday şu ana kadar ‘Dursun Başkan bizi destekliyor.’ diyorlardı. Alın size destek… gelip katkı versinler.” ifadelerini kullandı.

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BAŞKAN ADAYLARI SPOR ARENA'YA KONUŞTU

Galatasaray Başkan Adayı Metin Öztürk, Spor Arena YouTube kanalında planlarını ve tartışma konusu olan önemli noktalara cevap verdi. Seçilmesi durumunda yapacağı kasa kolaylığı, Levent Nazifoğlu ile çalışacak olması, Nuri Şahin polemiği, Domenec Torrent ve Okan Buruk ile ilgili görüşleri ve çok daha fazlası videomuzda.

Galatasaray Başkan Adayı Eşref Hamamcıoğlu, Spor Arena YouTube kanalında Uğur Yapıcı'nın konuğu oldu. Galatasaray'da arzuladığı ideali ve planlarını anlatan Hamamcıoğlu, tartışma konusu olan "parasız başkan adayı" söylemine ilk kez yanıt verdi. Kulübün işlenebilir yapıya kavuşması, kasa kolaylığı tercihi, Domenec Torrent'in geleceği, Daniel Farke'nin gerçeklik payı, futbol şubesinin olası yapılanması ve seçim gündemi... Hepsi ve daha fazlası videomuzun tamamında.