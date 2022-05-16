Son Dakika: Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan çarpıcı Fatih Terim iddiası! Seçimde aday olacak mı? Bizzat açıkladı...

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Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Nef Stadyumu Basın Toplantı Odası'nda sarı kırmızılı kulübün gündemine dair açıklamalarda bulundu.

Burak Elmas, düzenlediği söz konusu basın toplantısında, yaklaşan başkanlık seçiminde aday olmayacağını kesin bir dille ifade etti.

Elmas ayrıca sarı kırmızılı ekibin eski teknik direktörü Fatih Terim'in, mevcut yönetimin ibra edilmemesi yönünde çalışmalar yürüttüğünü arkadaşları tarafından teyit ettiğini ileri sürdü.

"SEÇİMDE ADAY DEĞİLİM"

Ümit ediyorum ki başkan olarak karşınıza son çıkışım. Herkesin speküle ettiği konuyu baştan netleştireyim; 30 Nisan'daki seçimde aday değildim, 11 Haziran'daki seçimde de aday değilim. Bu iki seçimle ilgili soranlara daha önce söylememe rağmen spekülasyonlar yapıldı. Bunların önün kapatmak için söylemek istedim.

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"HATALARIMIZ OLDU"

Son yapılan divan kurulu toplantısındaki bazı konuşmalara cevap vermek istiyorum. Kapalı kapılar ardında konuşulan çirkinliklerle mücadele ettiğimizi belirtmek isterim. Galatasaray'ı birleştirmek, mali ve manevi olarak ayağa kaldırmak için zorlu bir dönemde görev aldık. Kısa görev süremizde Galatasaray'ın geleceğini etkileyecek hamleler yaptık. Hatalarımız oldu ama stratejimizi değiştirmedik.

BAŞKANLIK DÖNEMİNDE NELER YAPILDI?

Galatasaray'ın mali açıdan bir düzlüğe çıkması, borcunu ödeyen ilk büyük kulüp olması için mali ve yönetsel açıdan ciddi hamlelerimiz oldu. Bunlardan ilki futbol şubesindeki takım maliyeti oldu. Geldiğimizde 50 milyon euro olan maliyet bu sezon başında 27 milyon euroya indi. Kiralık oyunculardan çıkarak, yüksek maliyetli oyuncuları göndererek bu maliyeti düşürdük. 85 milyon TL vadesi geçmiş borç ödedik. 21 milyon TL vadesi geçmiş borçlardan indirim aldık. Açılan borçlarda 16 milyon TL indirim alarak uzlaşmaya gitik. Gayrimenkullerimizle ilgili projeler yaptık. Uzun zamandır süren ve bir türlü halledilemeyen Galatasaray Adası'nı hukuki davaları takip ederek tekrar ait olduğu gibi kulübümüzün mülkiyetine kazandırdık.

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Kemerburgaz projesinin gerekli izinlerini aldık, yeni gelen yönetim onayı çıkmış bu projeye başlayabilecektir. Ayrıca Galatasaray'ın borçlarını ödeyebilecek proje olan Florya için Emlak Konut'la bizim arazimizin 3 katı olan bir arsayı satın almak için anlaştık. Bunların hepsi Galatasaray'ın geleceği için çok önemli hamlelerdir.

Sportif AŞ'de 25 milyon euro gelir yarattık, 5 milyon euro da borç azalttık. Bunlar kimsenin ilgilenmediği, dikkat çekmeyen ama Galatasaray'ın geleceğini ilgilendiren konulardır. Toplam yükümlülükleri %10 azalttık. Yapılan doğru işlerin takdir edilmesi engellendi.

Kurumsallık adına yıllardır olmayan insan kaynakları departmanını kurduk. Dijitalde ilave 25 milyon Tl gelir yarattık. Galatasaray TV'sinin de ciddi gelir arttıracak projeleri tamamladık, uygulama aşamasına getirdik.

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Olağan genel kurulda bir sonuç ortaya çıktı ve bunun gereği olarak seçim ilan ettik. Daha sonra bir takım davalar açıldı. Savunmamızı da o dönem aday olan iki başkan adayı, divan kurulu ve genel kurul divan kurulu başkanlarımızla yürüttük. Son gün açılan daha sonucu seçimimiz iptal oldu.

"DEĞERLERİNİZİ KAYBEDERSENİZ HER ŞEYİ KAYBEDERSİNİZ"

Samimiyetle götürdüğümüz süreci bütün taraflar başka bir yere götürmeye çalıştı. Başta divan kurulu başkanı olağanüstü bir toplantı tertip etti. Bizim olumsuz görüş bildirmemize rağmen. Bu toplantıda bir üyenin Galatasaray başkanlık divanına hakaretler etti. Divan başkanı buna müdahale etmedi. Elimde Galatasaray değerler kitapçığı var, bu çok önemli. Değerlerinizi kaybederseniz her şeyinizi kaybedersiniz. Son zamanda gördük ki kişisel güçler için bu değerlerden çok çabuk vazgeçilebilir.

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"BİZ SUSTUKÇA KONUŞMAYA DEVAM ETTİLER"

Sayın Helvacı çok acı açıklamalar yaptı. Ada sözleşmesinin imzalanmasında en öndeki insanlardandır. Ciddi sıkıntılar olan tüzük konusunu yapan insanlar içindedir. Adnan Polat döneminde yapılan genel kurulda başkanı konuşurken ayağa kalkmamış, yönetim kurulu masasında oturup aleyhte konuşmaları alkışlamaya devam etmiştir. Sayın Metin Öztürk beni kayyum başkan olarak adlandırmış, yaptığımız olumlu işleri ve kendileriyle yaptığımız görüşmeleri görmezden gelmiştir. Şubat ayında ibrasızlık, Mart'ta ise seçim olur demiş ve kendi iktidarı için çalışmıştır. Bugüne kadar bunlara cevap vermedik, biz sustukça kendileri konuşmaya devam ettiler.

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"AİLEME ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Bütün bu süreçte aileme teşekkür ediyorum. Onlara ciddi anlamda saldırılar oldu. Haksız hakaretler oldu. Onlar daha zor geçirdiler bu dönemi. Bu göreve ben aday oldum onlar olmadı. Onlar son ana kadar yanımda oldular.

ABDURRAHİM ALBAYRAK VE YUSUF GÜNAY SÖZLERİ

O divan toplantısında ailemi olaya karıştıran Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay'a gelelim. Abdurrahim beyin nasıl bir kişilik olduğunu size anlatacağım. 16 Nisan 2019'da ibra edilmedikten sonra açtıkları davada iki kere dilekçede taraflı ve kötü niyetli olmakla suçladığı, yapmadığı bir konuşma üzerinden de laflar ettiği Metin Sinan Aslan'a bizim ibra olmadığımız genel kuruldaki yönetimi için teşekkür etti. Genel kurul idaresini hiçe saymış, 'kuruş değil duruş' tweetleriyle kendilerine takipçi kasmak için yola çıkmış insanların neler yaptığına bakalım. İbra olmadıktan sonra iki sene Galatasaray'ı yönetmeye devam ettiler. Divan kurulu ve bazı genç liseli üyelerimizin linç edilmesine sessiz kaldılar. Bedavaya aldık denilen Oğulcan ile ilgili krizle maddi ve manevi zorluklar yaşamamıza sebep oldular. Ondan sonra çıkıp ailemle ilgili ithamlarda bulundular. Bundan sonra bunlara sessiz kalmayacağız.

"EVET, KISA DÖNEMDE DOĞRU İŞLER YAPMADIK"

Evet kısa dönemde doğru işler yapmadık ama iyi işlerimiz de var. Adaylarımıza 'Ben aday olmayacağım, benimle ve arkadaşlarımla uğraşmayın' dedim ama onlar benimle uğraşarak güç devşirmeye çalışmaya devam etmekte. Bundan sonra sessiz kalmayacağım ama bu oyunun parçası olmayıp, bununla mücadele etmeye devam edeceğim.

İLLEGAL BAHİS ÇETELERİYLE İŞBİRLİĞİ İDDİASI

Galatasaray'da seçim olup olmayacağı konusunda illegal bahis çeteleriyle işbirliği yapan kişiler hakkında da suç duyurusunda bulundum. Açık ve şeffaf şekilde her şeyi konuşmaya çalıştık. Açtığımız her konu, birilerinde rahatsızlık oluşturdu. Eğer Türk futbolu doğru yönetilmezse, marka değeri yükselmezse bu kadar borçlu olan kulüplerin buradan çıkması imkansız dedim. Zamansız yapılan ve sebebi belli olmayan hakemlerin görevden alınmasıyla ilgili ilk açıklamayı Galatasaray yaptı. Federasyon başkanımızın istifasıyla ilgili ilk çağrıyı da Galatasaray yapmıştır. Sadece Galatasaray'ın değil, tüm kulüplerin bekası için bu mücadelenin verilmesi lazım. 'Neden bu kadar cephe açtınız' diyenler olabilir. Biz koltuğumuzu korumak için sessiz kalmadık, bir şeylerin doğruluğa kavuşması için mücadele ettik. Bunu ne olursa olsun yapmalıydık.

SORU - CEVAP BÖLÜMÜ

Soru: Bir Galatasaraylı olarak Burak Elmas'ı başarılı buluyor musunuz? Dışarıdan baktığınızda Burak Elmas'a nasıl tweet atardınız?

Ben herşeyden önce bir Galatasaray taraftarıyım. Futbolda sonuçların iyi gitmediğini düşünürsek taraftar olsam Burak Elmas'ı ciddi anlamda eleştirirdim. Taraftarlıkla üyeliği birbirinden ayırmak lazım. Taraftar geleceği düşünmek zorunda değil ama üyenin daha uzun vadeli bakma mecburiyeti var. Galatasaray'ı bu duruma düşüren de üyelerimizin bugüne kadar aldığı kararlardır. Üyelerimizin taraftar gözlüğüyle bakma durumu yok.

Soru: Dursun Özbek'in aday olacağı yönünde haberler var. Burak Elmas onu destekler mi?

Benim desteğimin bir önemi yok. Bunu hiç düşünmedim. Önceki seçimde iki aday vardı, iptal oldu. Tekrar ilan ettik. Demokrasiye inanan herkes tekrar aday olanlara saygı göstermeli. Adayların söylemlerine ve Galatasaray değerlerine riayet edip etmedikten sonra ben de kime oy vereceğime karar vereceğim. Mevcut iki adaya oy vermeyeceğimi söyleyebilirim.

Soru: Transfer çalışması yaptınız mı? Campos'un ücreti çok konuşuldu, bunun aslı nedir? Torrent'le ilgili durum nedir?

Campos Galatasray'dan herhengi bir ücret almadı. Yeni bir sistem kurmaya çalıştık, kişi,lere bağlı değil sisteme bağlı olarak bunun yürümesini sağlamaya çalıştık ama olmadı. Campos da çok şaşırdı bu duruma zaten, yaptığı açıklamada görmüşsünüzdür. Bugüne kadar kulübü ve takımı anlasın, yeni sezonda çalışırız diye karar almıştık ama seçim gündemi olunca imza atmadık. Torrent ve Pasquale ile konuştuk, sezon sonunda durumlarına bakılır. Transferle ilgili yönetim kurulumuzda konuşmalar yaptık, çeşitli planlar var ama Eşref beyin bir yazısını gördüm. İyi niyetimizin suistimal edildiğini gördüm.

Soru: Neden seçimi 28 Mayıs değil de 11 Haziran olarak açıkladınız?

Başından itibaren aday olmayacağımı söyledim. Kararı öğrendikten sonra adaylarımızla görüştük. Onlar 28-18 Mayıs istedi. Kendileriyle konuştuktan sonra itirazımızı yaptık, bunun sonucu da öğleden sonra geldi. Divan başkanımızı arayarak kendilerine tarihle ilgili kararımızı onlara ileteceğimi söyledim. Basın toplantısı yapacaklarını öğrendim ve kendilerine burada tolantı yapma şansı verdim. Üyelerimiz de imza topluyordu bu sırada. Onların arzu ettiği tarihi, adaylarınkinden daha önemli gördüm. 2 ay ertelemeye karşı olmayan Metin Öztürk'ün bu duruşunu iyi niyetten uzak görüyorum. Üyelerimiz bizim bu iyi niyetimizi görür umarım.

Biz bir idealle yola çıktık, seçilirken birlikte seçilmediğimiz için tüm arkadaşlarla aynı fikirde olmaktansa vizyondan kopmadan farklı fikirlerimiz olabiliyordu. Onlarla yollarımızı ayırdık. Ben dahil olmak üzere bütün arkadaşlarımız haklarında kötü konuşmadık. 5 adaylı bir seçimden çıktık, bazı adaylar bu sonucu kabul etmedi. Bu mali tabloda mali ibrasızlık için dahi çalışmış başkan adayı Metin Öztürk'ün iktidar mücadelesini sürdürdüğü çok açıktır. Çalıştırılmamak için her yaptığımıza mercekle bakılmasından çok şikayetçi olduğumu söyleyebilirim. Yeni gelecek yönetime de bunun yapılacağını söyleyebilirim. Umarım bundan Galatasaray için vazgeçerler.

FATİH TERİM HAKKINDA ÇARPICI İDDİA

Soru: Fatih Terim'i gönderip Torrent'i getirmeniz sizce hata mıydı? Şu anda olsa yine bunu yapar mıydınız?

Bununla ilgili içimizde de çok tartıştık, zamanlamasıyloa ilgili... Karşımızdaki kişiyi de korumak için doğru kararı doğru zamanda verdiğimizi düşünüyorum. Fatih hoca ile ilgili görüşlerimi, onu ne kadar sevdiğimiz her zaman anlattım. Her ne kadar Fatih hocanın daha sonra ibrasızlık için çalıştığını arkadaşlarım tespit etmiş olsa da...

Florya ile kulübü birleştirmek için bu kararı aldık. Torrent'i getirmenin zorlukları vardı. İlk günden ithamlarla karşılaştı. Takımın baskı altında oynadığı, güvenini kaybettiği bir dönemdeydi. Lig ve kupa bitmişti. Bu 6 ayı yeni bir sistemin oturması için geçirmeyi istedik. Devam etseydin bunun sonucunu görebilirdik ama olmadı.

BASKETBOL ŞUBESİ AÇIKLAMASI

Küme düşme mücaedelesi veren basketbol takımımızın Erdem Timur ve Basketbol AŞ ile geldiği yer bellidir. Umarım bu devam eder. Voleybol ve diğer şubelerimizde de umarım bu yapı kurulur ve sürdürülebilir başarıyla zarar etmeden devam edilir. Galatasaray Futbol Takımı popülarite için pahalı transferler yapamaz. Sportif direktörümüz Pasquale, oluşturduğumuz stratejileri gelecek yönetime bırakacaktır. Onlar nasıl karar verirse bilemem. Sonraki yönetim, lider yabancı oyuncularla bir takım kurma şansına sahip. Bu şansı nasıl kullanırlar göreceğiz.

Soru: Torrent'in tazminatında indirime gitme durumu var mı?

Zor bir sezonda devam ederken ve takımın başında bir teknik adam varken yapılan açıklamalardan Torrent'in gideceği anlaşıldı. Bu kötü sezonda bu açıklamalar varken bir insan takımı nasıl çalıştırabilir? Gittiğinde şampanya patlatacağını söyleyen insanlar var. Torrent ile konuştum ama bu konuşmalar sezon sonunda yapılır. Tazminat olayı çok çirkinleştirildi. 4-5 aylık kontrat yapacak halimiz yoktu. Daha önce alınan ve tazminatla gönderilen oyuncuların tazminatlarını bizim yönetimimiz ödedi. Önceki yönetimlerden istemedik, gelen yönetimler de bunu yapacak. Torrent ve Campos ile bir sistem kurmaya çalıştık. Campos ayağı eksik kaldı ama yeni gelecek yönetim bu sistemi yapıp yapmama kararını kendisi verecek. Bizden yardım istenirse yaparız.

Soru: İbrasızlık durumu kalkarsa yeniden aday olur musunuz?

Galatasaray'ı birleştirmeyi başaramamış olmak ve böyle bir iradenin olmadığını görmüş olmak beni çok üzdü. Galatasaray bir fikir mücadelesi verecek. Ben bu fikirlerin savunucusu olarak kalmaya devam edeceğim. Başkan adayı olup olmayacağıma zaman, tarih ve üyelerimizin o dönemdeki görüşleri belli edecek.

Ekre Memnun da Fatih Terim de Galatasaray'a hizmet etmiş önemli kişiler. Biz dönemimizde kişileri sistemden ayrı görmedik. Kişilerle devam edilirse bir yere varamayacağımızı düşündüğümüz zaman ayrılık kararı aldık. Oluşturmak istediğimiz sistemden hiç kopmadık. Bugün de görevde kalsaydık bu sistemde neler yapacağımızı görecektiniz. Önemli olan uzun vadeli devamlılık ve başarı getirecek sistemin kurulmasıdır. Bazen popüler olmayan kararlar almak zorundasınız.

11 Haziran'daki seçim iptal olursa buna tepkiniz ne olur? 30 Nisan'daki seçimin iptaline başvuran ve daha sonra aday olan üyenin sizinle ilişkilendirilmesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Tekrar aday olmayı düşündünüz mü? Size bu yönde telkinde bulunan oldu mu?

Bugün ne reaksiyon vermişsem yine onu veririm. Benim reaksiyonum hiç değişmedi. Bu üyenin kötü niyetli şekilde bizimle ilikilendirilmeye çalışıldığını duyuyorum. Kendisi çıkıp basında niye yaptığını anlatıyor. Zaten aday oluyor, kendisine sormanız gereken soruyu bana sormamanız gerekiyor. Bana adaylıkla ilgili konuşanlara bugün yaptığım konuşmaların aynısını yaptım. Kimseye aday olacağımı söylemedim, liste oluşturmaya çalışmadım.

Transferi durdurdunuz... Herhangi bir oyuncuyla ilgili gelen teklif var mı?

Elimize ulaşan resmi teklif yok. İlgili olduğunu duyduğumuz kulüpler var ama yönetim kurulu olarak seçime kadar oyuncu alışı ve satışı yapmama kararı aldık.

Dursun Özbek ile görüştünüz, kulübün işleyişiyle ilgili kendisine bilgi verdiniz mi?

Bizde eski başkan yoktur, hepsi başkandır. Galatasaray'ın sorunlarını devamlı konuşuyoruz. Dönemimizde bize yakın olduğu için her şey hakkında bilgi sahibi. Ben kendisine de aday olmayacağımı söyledim. Adaylık kararı kendi takdiridir.